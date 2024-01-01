CSO Online

CSO Online

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الموقع الإلكتروني: csoonline.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CSO Online على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر CSO (من Foundry) الأخبار والتحليلات والأبحاث حول مجموعة واسعة من موضوعات الأمن وإدارة المخاطر. تشمل مجالات التركيز الأمن السيبراني وأمن المعلومات واستمرارية الأعمال وإدارة الهوية والوصول ومنع الخسائر والمزيد.

الموقع الإلكتروني: csoonline.com

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