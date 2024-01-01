CryptoCompare

CryptoCompare

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الموقع الإلكتروني: cryptocompare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CryptoCompare على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CryptoCompare هي سلطة مركزية للحصول على معلومات واضحة وموجزة، وتقدم نطاقًا ونطاقًا وعمقًا لا مثيل له للبيانات، مما يسد الفجوة بين أصول العملة المشفرة والأسواق المالية التقليدية. تأسست CryptoCompare في عام 2014، وهي مزود عالمي لبيانات سوق العملات المشفرة، مما يمنح المستثمرين من المؤسسات والأفراد إمكانية الوصول إلى بيانات السوق والتسعير في الوقت الفعلي وعالية الجودة والموثوقة لأكثر من 5,300 عملة معدنية وأكثر من 240,000 زوج عملات. من خلال تجميع وتحليل بيانات التجزئة من البورصات المعترف بها عالميًا، ودمج مجموعات البيانات المختلفة بسلاسة في سعر العملة المشفرة، توفر CryptoCompare نظرة عامة شاملة وشاملة عن السوق. على المستوى التفصيلي، ننتج: بيانات تداول العملات المشفرة، وبيانات دفتر الطلبات، وبيانات blockchain والبيانات التاريخية، والبيانات الاجتماعية، والتقارير، ومجموعة من مؤشرات العملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: cryptocompare.com

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