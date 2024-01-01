CryptoCompare هي سلطة مركزية للحصول على معلومات واضحة وموجزة، وتقدم نطاقًا ونطاقًا وعمقًا لا مثيل له للبيانات، مما يسد الفجوة بين أصول العملة المشفرة والأسواق المالية التقليدية. تأسست CryptoCompare في عام 2014، وهي مزود عالمي لبيانات سوق العملات المشفرة، مما يمنح المستثمرين من المؤسسات والأفراد إمكانية الوصول إلى بيانات السوق والتسعير في الوقت الفعلي وعالية الجودة والموثوقة لأكثر من 5,300 عملة معدنية وأكثر من 240,000 زوج عملات. من خلال تجميع وتحليل بيانات التجزئة من البورصات المعترف بها عالميًا، ودمج مجموعات البيانات المختلفة بسلاسة في سعر العملة المشفرة، توفر CryptoCompare نظرة عامة شاملة وشاملة عن السوق. على المستوى التفصيلي، ننتج: بيانات تداول العملات المشفرة، وبيانات دفتر الطلبات، وبيانات blockchain والبيانات التاريخية، والبيانات الاجتماعية، والتقارير، ومجموعة من مؤشرات العملات المشفرة.

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