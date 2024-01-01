Crux

Crux

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الموقع الإلكتروني: cruxnow.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crux على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يحمل Crux الأخبار والميزات ومحتوى المجتمع حول الكنيسة الكاثوليكية والكاثوليكية، من البابا فرانسيس إلى ما يعنيه أن تعيش حياة كاثوليكية.

الموقع الإلكتروني: cruxnow.com

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