قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

الصحيفة الأرجنتينية الأكثر تحديثا والرائدة. يغطي مقالات عن السياسة والمجتمع وأخبار العالم والصحة والتكنولوجيا والآراء والمزيد.

الموقع الإلكتروني: cronica.com.ar

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crónica. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.