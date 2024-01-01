CredKin

CredKin

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الموقع الإلكتروني: credkin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CredKin على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حلول الرفاهية المالية وتحسين الائتمان لموظفيك. نحن نساعد أصحاب العمل على تمكين موظفيهم من خلال أدوات الثقافة المالية من خلال برنامج إدارة الائتمان الخاص بنا. يستطيع الموظفون بناء الجدارة الائتمانية وإدارة شؤونهم المالية وحماية هويتهم - كل ذلك من خلال برنامج واحد.

الموقع الإلكتروني: credkin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CredKin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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