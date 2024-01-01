يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

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حلول الرفاهية المالية وتحسين الائتمان لموظفيك. نحن نساعد أصحاب العمل على تمكين موظفيهم من خلال أدوات الثقافة المالية من خلال برنامج إدارة الائتمان الخاص بنا. يستطيع الموظفون بناء الجدارة الائتمانية وإدارة شؤونهم المالية وحماية هويتهم - كل ذلك من خلال برنامج واحد.

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