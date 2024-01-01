Craze

Craze

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الموقع الإلكتروني: crazehq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Craze على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الكل في واحد للموارد البشرية والرواتب والامتثال للشركات الناشئة. يستخدم المؤسسون الطموحون برنامج Craze لإدارة شركاتهم دون أي ضغوط. نحن نعتني تلقائيًا بالموارد البشرية وكشوف المرتبات والامتثال حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: crazehq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Craze. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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