يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Craniometrix على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

منصة رعاية شاملة لمرضى الزهايمر. التنقل في رعاية الخرف، معًا. يساعد Craniometrix مقدمي الخدمة على دعم مقدمي الرعاية وتوجيه الرعاية للمرضى الذين يعانون من الخرف.

الموقع الإلكتروني: craniometrix.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Craniometrix. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.