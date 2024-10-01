بدائل - Craft
Microsoft Word Online
microsoft.com
تعاون مجانًا باستخدام إصدار عبر الإنترنت من Microsoft Word. حفظ المستندات في OneDrive. شاركها مع الآخرين واعمل معًا في نفس الوقت. Microsoft Word هو معالج نصوص تم تطويره بواسطة Microsoft. تم إصداره لأول مرة في 25 أكتوبر 1983 تحت اسم Multi-Tool Word لأنظمة Xenix. تمت كتابة الإصدارات اللاحقة لاحقًا لل...
Notion
notion.so
Notion هو تطبيق يوفر مكونات مثل قواعد البيانات ولوحات كانبان والويكي والتقويمات والتذكيرات. يمكن للمستخدمين ربط هذه المكونات لإنشاء أنظمتهم الخاصة لإدارة المعرفة وتدوين الملاحظات وإدارة البيانات وإدارة المشاريع وغيرها. يمكن استخدام هذه المكونات والأنظمة بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين.
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
في Adobe، نؤمن بأن المستندات هي أكثر من مجرد مجموعة من المعلومات والإثباتات. فهي أساسية لربط الأشخاص والأفكار، ودفع الأعمال إلى الأمام. يبقيك Adobe Acrobat على اتصال بفريقك أثناء دفع أعمالك إلى الأمام - بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه. Acrobat هو حل PDF والتوقيع الإلكتروني الشامل الذي تثق به شركا...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال المساعدة في الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ويحظى بثقة أكثر من 30 مليون شخص و70000 فريق محترف يوميًا. بدءًا من إنشاء مسودة أولى فورًا وحتى إتقان كل رسالة، تساعد Grammarly الأشخاص بنسبة 96% من قائمة Fortune 500 على إيصال وجهة نظرهم - والحصول على النتائج ...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot عبارة عن منصة كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد أكثر من 35 مليون مستخدم نشط شهريًا في 150 دولة. من خلال منتجاتها المبتكرة التي تعتمد على الإنسان في الحلقة، تهدف QuillBot إلى جعل الكتابة غير مؤلمة مع الحفاظ على منظور المستخدم وصوته الفريد.
Otter
otter.ai
Otter هو تطبيق ذكي لتدوين الملاحظات يمكّنك من تذكر محادثاتك الصوتية والبحث فيها ومشاركتها. يقوم Otter بإنشاء ملاحظات صوتية ذكية تجمع بين الصوت والنسخ وتحديد المتحدث والصور المضمنة والعبارات الرئيسية. فهو يساعد رجال الأعمال والصحفيين والطلاب على أن يكونوا أكثر تركيزًا وتعاونًا وفعالية في الاجتماعات و...
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote هو برنامج لتدوين الملاحظات لجمع المعلومات بشكل حر والتعاون بين المستخدمين المتعددين. فهو يجمع ملاحظات المستخدمين ورسوماتهم وقصاصات الشاشة والتعليقات الصوتية. يمكن مشاركة الملاحظات مع مستخدمي OneNote الآخرين عبر الإنترنت أو الشبكة. في السابق، كان OneNote متاحًا بشكل أساسي كجزء من ...
Evernote
evernote.com
Evernote هو تطبيق مصمم لتدوين الملاحظات والتنظيم وإدارة المهام والأرشفة. تم تطويره من قبل شركة Evernote، ومقرها في ريدوود سيتي، كاليفورنيا. يتيح التطبيق للمستخدمين إنشاء ملاحظات، والتي يمكن أن تكون نصًا أو رسومات أو صورًا فوتوغرافية أو محتوى ويب محفوظًا. يتم تخزين الملاحظات في دفاتر الملاحظات ويمكن ...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
ClickUp
clickup.com
ClickUp عبارة عن منصة إنتاجية شاملة. إنه المركز الذي تجتمع فيه الفرق معًا للتخطيط للعمل وتنظيمه والتعاون فيه باستخدام المهام والمستندات والدردشة والأهداف ولوحات المعلومات والمزيد. يتم تخصيص ClickUp بسهولة ببضع نقرات فقط، ويتيح للفرق من جميع الأنواع والأحجام تقديم العمل بشكل أكثر فعالية، مما يعزز الإ...
Confluence
atlassian.com
Confluence عبارة عن ويكي مؤسسي شهير قائم على الويب (برنامج تعاوني) تم تطويره بواسطة شركة البرمجيات الأسترالية Atlassian. كتب Atlassian Confluence بلغة برمجة Java ونشره لأول مرة في عام 2004. يأتي Confluence Standalone مع خادم ويب Tomcat مدمج وقاعدة بيانات hsql، ويدعم أيضًا قواعد بيانات أخرى. تقوم الش...
Coda
coda.io
Coda هو محرر مستندات قائم على السحابة أسسه Shishir Mehrotra و Alex DeNeui. تقع المكاتب في بلفيو وسان فرانسيسكو وماونتن فيو. تم إطلاق الإصدار الأول من البرنامج 1.0 في مايو 2019. وفي السابق، كان الإصدار التجريبي المغلق لأكثر من أربع سنوات. يوفر Coda وظائف معالجة النصوص وجداول البيانات وقاعدة البيانات....
monday.com
monday.com
monday.com هي أداة لإدارة المشاريع تمكن المؤسسات من إدارة المهام والمشاريع والعمل الجماعي. اعتبارًا من عام 2020، تخدم الشركة 100000 مؤسسة، بما في ذلك العديد من المنظمات غير التقنية. في يوليو 2019، جمعت الشركة 150 مليون دولار، بناءً على تقييم قدره 1.9 مليار دولار. فاز موقع Monday.com بجائزة Webby لعا...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبي...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune عبارة عن منصة توليدية للذكاء الاصطناعي لإنتاجية العمل. باستخدام GenAI الموثوق به، يمكن للمحترفين من جميع المجالات تطوير حياتهم المهنية والتميز في العمل. سواء كنت تكتب رسائل بريد إلكتروني، أو تنشئ مستندات، أو ترسل رسائل فورية إلى زملاء أو عملاء، فإن Wordtune يعمل على تحسين كتابتك مع تبسيط عم...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni هو مساعد الذكاء الاصطناعي مصمم لمساعدتك على الكتابة بشكل أسرع وبدقة أكبر. وتشمل ميزاته الإكمال التلقائي بالذكاء الاصطناعي، ونتائج خالية من الانتحال، والاستشهادات في النص، وإمكانيات إعادة الصياغة. يمكن أن يساعدك في كتابة محتوى مثل المدونات والمقالات ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية و...
Notebook
zoho.com
أجمل تطبيق لتدوين الملاحظات عبر الأجهزة.
iLovePDF
ilovepdf.com
يعمل iLovePDF على تبسيط إدارة المستندات من خلال مجموعة متعددة الاستخدامات تضم أكثر من 25 أداة، يمكن الوصول إليها على الهاتف المحمول وسطح المكتب وعبر REST API. سواء كنت تقوم بتحرير ملفات PDF أو دمجها أو تقسيمها أو ضغطها أو تحويلها أو التوقيع الإلكتروني عليها، فإنها توفر حلاً شاملاً. يحظى iLovePDF بثق...
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet هو تطبيق جداول البيانات الذي يوفر لك مساحة لتنظيم البيانات ومناقشة التقارير مع فريقك وتحليل البيانات أينما كنت. يوفر Zoho Sheet أيضًا تطبيقات أصلية لكل من iOS وAndroid، وبالتالي لا يربط المستخدمين بأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. الميزات الرئيسية لبرنامج Zoho Sheet: 1) قم بإنشاء جدا...
Milanote
milanote.com
Milanote هي أداة سهلة الاستخدام لتنظيم أفكارك ومشاريعك في لوحات مرئية. قم بإضافة الملاحظات والصور والروابط والملفات وتنظيمها بشكل مرئي ومشاركتها مع فريقك.
AI Writer
ai-writer.com
قم بإنشاء محتوى دقيق وذو صلة وعالي الجودة في دقيقتين. يعد AI-Writer النظام الأساسي الأكثر دقة لإنشاء المحتوى، حيث يستخدم أحدث نماذج الكتابة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقالات من مجرد عنوان رئيسي.
GitBook
gitbook.com
وثائق المنتج التي سيحبها المستخدمون. يحتوي GitBook على كل ما تحتاجه لإنشاء مستندات جميلة لمستخدميك - لذلك لا يتعين عليك إنشاء أدوات التحرير ونظام إدارة المحتوى وموقع الويب الخاص بك والمزيد. يمكنك فقط التركيز على كتابة محتوى رائع. يشجع سير عمل Git القائم على الفروع في GitBook فريقك بأكمله على التعا...
Jasper
jasper.ai
Jasper: تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي للشركات التابعة للعلامة التجارية على إنشاء محتوى في كل مكان تفعله عبر الإنترنت، بصوت علامتك التجارية، دائمًا. Jasper هو مساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي يمكنه التعلم والكتابة بأسلوب علامتك التجارية الفريدة. سواء كنت تتحدث بجرأة أو بوقاحة أو بشكل رسمي أو عبر ا...
Podium
podium.com
Podium عبارة عن منصة تحويل واتصالات رائدة شاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي وجاهزة للتكامل مع الأدوات التي تستخدمها بالفعل. تستخدم أكثر من 100000 شركة منصة Podium للتميز عن منافسيها. * المنصة هي أداة اتصال تساعد الشركات في تحويلات موقع الويب وتفاعلات العملاء. * يذكر المراجعون بشكل متكرر سهولة الوصول ...
Copy.ai
copy.ai
يعد Copy.ai الحل الأمثل لفرق التسويق في المؤسسات التي تتطلع إلى تحسين إستراتيجية الذهاب إلى السوق وتبسيط عملية إنشاء المحتوى الخاصة بها. باستخدام Copy.ai، يمكن للفرق إنشاء نسخة مبيعات مستهدفة بسرعة تتناول بشكل مباشر نقاط الضعف واحتياجات شرائح محددة من العملاء، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعال...
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes هو تطبيق ملاحظات خاص يتميز ببساطة لا مثيل لها، وتشفير شامل، وإضافات قوية، وتطبيقات مفتوحة المصدر.
YouTrack
jetbrains.com
أداة لإدارة المشاريع يمكن تكييفها مع عملياتك لمساعدتك في تقديم منتجات رائعة. تتبع المشاريع والمهام، واستخدم لوحات Agile، وخطط للسباقات السريعة والإصدارات، واحتفظ بقاعدة معرفية، واعمل مع التقارير ولوحات المعلومات، وأنشئ مسارات عمل تتبع عمليات عملك. لا تجبر عمليتك مطلقًا على التوافق مع حدود الأداة مرة...
Zoho Writer
zoho.com
كاتب قوي. كلمات قوية. نحن نؤمن بقوة الكلمات. ولهذا السبب قمنا بإنشاء Writer، وهو معالج نصوص قوي متوفر عبر جميع أجهزتك. التعاون مع زملائك في الفريق في الوقت الحقيقي. أنشئ مستندات أنيقة وملهمة مجانًا.
Simplenote
simplenote.com
Simplenote هو تطبيق لتدوين الملاحظات مع دعم Markdown. بالإضافة إلى التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية، يمكن الوصول إليها عبر معظم متصفحات الويب. يحتوي Simplenote على واجهة برمجة تطبيقات يمكن الوصول إليها خارجيًا، مما يسمح للعملاء الآخرين بالكتابة: عنصر واجهة مستخدم لوحة تحكم macOS DashNote؛ nvPY، عميل S...
Murf AI
murf.ai
تعمل Murf AI على تبسيط الصوت الصوتي وجعل التعليقات الصوتية عالية الجودة في متناول الجميع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يساعد Murf المستخدمين على إنشاء مقاطع صوتية نابضة بالحياة في غضون دقائق، دون الحاجة إلى أي معدات تسجيل. * Murf.ai هي أداة تقوم بتحويل النص إلى كلام، وتنتج مقاطع فيديو وترجمات، وتوفر م...