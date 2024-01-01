بدائل - Craft.io
Fibery
fibery.io
مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.
Productboard
productboard.com
منصة إدارة المنتجات التي تركز على العملاء من Productboard. تسريع الابتكار وإنشاء منتجات تزيد الإيرادات وتحسن الإنتاجية.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask هي أداة التعاون وإدارة المهام الأكثر سهولة على الويب. سجل، قم بدعوة فريقك وابدأ العمل. لا التدريب المطلوب.
Aha!
aha.io
تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Minitab Engage
minitab.com
يحقق. الحل الوحيد المصمم لبدء وتتبع وإدارة ومشاركة مبادرات الابتكار والتحسين بدءًا من توليد الأفكار وحتى التنفيذ.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad هو برنامج لإدارة المنتجات يساعد مديري المنتجات على تطوير استراتيجية المنتج. إدارة الفرق والعملاء وخرائط الطريق بسهولة. تجربة مجانية!
Canny
canny.io
يساعدك Canny على جمع طلبات الميزات وتنظيمها لفهم احتياجات العملاء بشكل أفضل وتحديد أولويات خريطة الطريق الخاصة بك.
airfocus
airfocus.com
تقدم Airfocus منصة حديثة وموحدة لإدارة المشاريع. فهو يوفر حلاً كاملاً للفرق لإدارة إستراتيجيتهم وتوصيلها وتحديد أولويات عملهم وحل المشكلات الصحيحة. تم تصميم Airfocus مع أخذ المرونة في الاعتبار، وهو يسمح لك بتخصيص النظام الأساسي بسرعة ليناسب احتياجاتك دون تعطيل الطريقة التي يعمل بها فريقك.
Powernoodle
powernoodle.com
العدالة في التعاون، أصبحت سهلة. يساعدك برنامج Powernoodle للتعاون والتيسير على التفكير بشكل غير متزامن، واتخاذ القرارات معًا، وتوصيل خطط العمل. قم بإنشاء طريقة أكثر شمولاً للعمل معًا والتي توجه فريقك نحو العمل.
Diligent Director
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
UserVoice
uservoice.com
برنامج تعليقات مستخدمي B2B لمساعدتك على الاستماع إلى عملائك وتوجيههم، وتحديد أولويات ميزات المنتج المهمة، والابتكار بكفاءة.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote هي طريقة جديدة للتعامل مع الأفكار. إنه أسرع وأكثر كفاءة، ويتيح لك إنشاء تدفق لإدارة الأفكار قابل للتخصيص بالكامل من البداية إلى النهاية.
Loomio
loomio.org
هل سئمت من سلاسل البريد الإلكتروني اللانهائية والاجتماعات المطولة التي لا يبدو أنها توصلت أبدًا إلى قرار جماعي أو نتيجة؟ أنت بحاجة إلى Loomio: منصة تعاون تعمل على تغيير كيفية اتخاذ المجموعات للقرارات ومناقشة الأفكار والتعاون عبر الإنترنت. Loomio هو مكان آمن للأشخاص لإجراء المناقشات واتخاذ القرارات م...
Diligent Administrator
diligent.com
تعمل شركة Diligent، الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، على تسريع نجاح المؤسسات والقادة.
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale هي منصة برمجيات إدارة الابتكار الرائدة. نحن نساعد الحكومة والمؤسسات والجامعات على المشاركة في خلق مستقبل أفضل. استكشف اليوم.
Nasdaq
nasdaq.com
في ناسداك، هدفنا هو تعزيز التقدم الاقتصادي للجميع. نحن نعمل على تعزيز الاقتصادات الأقوى، ونخلق فرصًا أكثر إنصافًا، ونساهم في عالم أكثر استدامة لمساعدة مجتمعاتنا وعملائنا وموظفينا والأشخاص من جميع الخلفيات على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decisionmaking عبارة عن مجموعة من الأدوات والعمليات عبر الإنترنت لمساعدة الأفراد والمجموعات في اتخاذ القرار وتحديد الأولويات وتحليل القيمة مقابل المال وفهم تفضيلات أصحاب المصلحة. استنادًا إلى خوارزمية PAPRIKA، فإن برنامج 1000minds مخصص لاتخاذ القرارات متعددة المعايير (MCDM) والتحليل الموحد...
Zeda.io
zeda.io
Zeda.io هو برنامج لإدارة المنتجات يجمع كل الأشياء اللازمة لتحديد منتجك وإدارته والتعاون فيه في مكان واحد. احجز عرضًا توضيحيًا الآن.
Sideways 6
sideways6.com
"A no-brainer for employee idea crowdsourcing platform." Jan 2023 Engage your people, improve your organisation and build a culture of Innovation quickly and simply, on Microsoft Teams, your Interact Intranet and more At Sideways 6, we understand the importance of engaging your employees to achieve ...
featureOS
featureos.app
برامج إدارة ردود الفعل ملاحظات العملاء. تدار بالكامل. إن featureOS هو ما تحتاج إليه لجمع التعليقات مع عملائك وتحديد أولوياتها والتصرف بناءً عليها. إنها أفضل طريقة لبناء خريطة طريق للمنتج.
Runway Financial
runway.com
منصة التمويل التي لا تكرهها. Runway هي الطريقة الحديثة والبديهية لتصميم أعمالك وتخطيطها ومواءمتها للجميع في فريقك.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من ال...
Supahub
supahub.com
Supahub is a free customer feedback tool to collect, manage, and prioritize feature requests. No more lost or ignored feedback. Unlike traditional methods of collecting feedback through email or chat, Supahub saves you valuable time by consolidating conversations and emails into a centralized platfo...
Induct
web.induct.net
Induct is a free platform designed to make your life a little bit easier, at home and at work. You get access to video meetings, private and group chats, unlimited storage space, dedicated work room for projects and work groups, and much more. Everything you need in one place - it’s easy, safe, and ...
HunchBuzz
hunchbuzz.com
Hunchbuzz is a cloud based Idea Management software that enables the generation, collection and development of feedback, ideas and suggestions as part of the overall organisational development strategy.
Yambla
yambla.com
The world's most engaging Idea & Innovation Management Platform. Launch challenges, crowdsource ideas, and turn them into impact. Engage your employees, customers and partners, and start building your ideas engine. The Yambla Platform supports internal campaigns, external campaigns and open innovati...
Orchidea
orchidea.dev
Orchidea Innovations is a leading Nordic software company at the forefront of innovation management. Our AI-Powered platform empowers employees, customers, and partners to actively contribute to the innovation process. With Orchidea, you can collect, develop, and evaluate ideas through engaging work...
Nectir
nectir.co
Nectir is an innovation-as-a-service solution that utilizes an “always-on” approach to innovation to help cultivate an innovative company culture and produce rapid results. Nectir brings all the key pieces of an innovation program together in one space. It’s simpler, smarter, and more intuitive than...