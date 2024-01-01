Cradle.io

Cradle.io

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الموقع الإلكتروني: cradle.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cradle.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

دعوة أكثر ذكاءً للشركات الذكية. Cradle هي الأداة المثالية للأعمال التجارية الحديثة، حيث تعمل على تغيير طريقة تواصل الأعمال مع العملاء. يساعد Cradle فرق المبيعات والدعم على البقاء على اتصال مع عملائك من المكتب أو على الطريق أو معًا أو عن بُعد. يمكن للمسؤولين إضافة مستخدمين وأرقام على الفور لتحقيق قابلية التوسع والحصول على رؤى عميقة للمستخدم باستخدام أدوات إعداد التقارير القوية. احجز عرضًا تجريبيًا أو تجربة خالية من المخاطر لرؤية Cradle أثناء العمل.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: cradle.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cradle.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Zoom Web

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Podium

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OpenPhone

OpenPhone

openphone.co

JustCall

JustCall

justcall.io

Twilio

Twilio

twilio.com

MightyCall

MightyCall

mightycall.com

Nextiva

Nextiva

nextiva.com

CallHippo

CallHippo

callhippo.com

GoTo

GoTo

goto.com

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Appfolio

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MyPhoneRobot

MyPhoneRobot

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Housecall Pro

Housecall Pro

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