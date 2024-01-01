دعوة أكثر ذكاءً للشركات الذكية. Cradle هي الأداة المثالية للأعمال التجارية الحديثة، حيث تعمل على تغيير طريقة تواصل الأعمال مع العملاء. يساعد Cradle فرق المبيعات والدعم على البقاء على اتصال مع عملائك من المكتب أو على الطريق أو معًا أو عن بُعد. يمكن للمسؤولين إضافة مستخدمين وأرقام على الفور لتحقيق قابلية التوسع والحصول على رؤى عميقة للمستخدم باستخدام أدوات إعداد التقارير القوية. احجز عرضًا تجريبيًا أو تجربة خالية من المخاطر لرؤية Cradle أثناء العمل.

الموقع الإلكتروني: cradle.io

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