CPA Canada

CPA Canada

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الموقع الإلكتروني: cpacanada.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CPA Canada على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمثل المحاسبون المهنيون المعتمدون في كندا (CPA Canada) مهنة المحاسبة الكندية، على المستويين الوطني والدولي. ترقبوا الحصول على آخر التحديثات.

الموقع الإلكتروني: cpacanada.ca

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