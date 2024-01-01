CP24

CP24

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الموقع الإلكتروني: cp24.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CP24 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ظهرت لأول مرة في 30 مارس 1998، حيث أحدثت CP24 ثورة في تنسيق كل الأخبار. إنها توفر تسعة تدفقات متزامنة ومستمرة من المعلومات لتلبية متطلبات مستهلك الأخبار الأكثر تطورًا في يومنا هذا. يقع مقرها في تورونتو، وتركز على الأخبار المحلية من منطقة تورنتو الكبرى وجنوب أونتاريو، ولكنها تغطي أيضًا الأخبار الوطنية والدولية. استكشف عناوين الأخبار الرياضية من CP24، المصدر الخاص بك للحصول على أحدث أخبار Toronto Maple Leafs وToronto Raptors وToronto Blue Jays.

الموقع الإلكتروني: cp24.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CP24. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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