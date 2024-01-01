Covie

Covie

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: covie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Covie على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بيانات التأمين يمكن أن تكون وحشا. دعونا ترويضها معا. نحن الطريقة الأسهل لدمج بيانات التأمين من المستخدمين لديك دون مطالبتهم بمغادرة تطبيق الويب الخاص بك. يجب أن يكون التفاعل مع التأمين عبر مجموعة متنوعة من شركات النقل أمرًا ثقيلًا وغير متمايز - قطعة من البنية التحتية مثل Stripe أو Twilio أو AWS التي "تعمل فقط" في الخلفية بينما يركز عملك على ما يجعله مختلفًا. نحن نقدم وحدات بناء برمجية لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة، ونضع واجهة برمجة تطبيقات وأدوات محايدة للناقل على رأس التأمين، بدءًا من الوصول إلى السياسة (فكر في Plaid، ولكن لشركة التأمين الخاصة بك) والمراقبة.

الموقع الإلكتروني: covie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Covie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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