بيانات التأمين يمكن أن تكون وحشا. دعونا ترويضها معا. نحن الطريقة الأسهل لدمج بيانات التأمين من المستخدمين لديك دون مطالبتهم بمغادرة تطبيق الويب الخاص بك. يجب أن يكون التفاعل مع التأمين عبر مجموعة متنوعة من شركات النقل أمرًا ثقيلًا وغير متمايز - قطعة من البنية التحتية مثل Stripe أو Twilio أو AWS التي "تعمل فقط" في الخلفية بينما يركز عملك على ما يجعله مختلفًا. نحن نقدم وحدات بناء برمجية لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة، ونضع واجهة برمجة تطبيقات وأدوات محايدة للناقل على رأس التأمين، بدءًا من الوصول إلى السياسة (فكر في Plaid، ولكن لشركة التأمين الخاصة بك) والمراقبة.

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