Court TV

Court TV

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: courttv.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Court TV على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يخصص موقع Court TV.com التغطية الحية المباشرة، والتقارير القانونية المتعمقة، وتحليل الخبراء للمحاكمات الأكثر أهمية وإقناعًا في البلاد. موقع الويب والشبكة مملوكان لشركة E. W. Scripps ومتاحان أيضًا على مجموعة موسعة من خدمات وتطبيقات البث.

الموقع الإلكتروني: courttv.com

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