بدائل - Coupa
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Xero
xero.com
Xero هي شركة تكنولوجيا عامة مقرها في نيوزيلندا، ومدرجة في البورصة الأسترالية. Xero عبارة عن منصة برامج محاسبة سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة. تمتلك الشركة ثلاثة مكاتب في نيوزيلندا (ويلنجتون وأوكلاند ونابير)، وستة مكاتب في أستراليا (ملبورن وسيدني وكانبيرا وأديلايد وبريسبان وبيرث)، وثلاثة مكاتب في ا...
Paylocity
paylocity.com
توفر منصة البرامج الشاملة الخاصة بنا لمحترفي الموارد البشرية طريقة لإدارة المهام اليومية بسهولة في كشوف المرتبات والمزايا والمواهب وإدارة القوى العاملة. ولكن ما يجعلنا مختلفين هو أن تقنيتنا مدعومة بثقافة تهتم حقًا بنجاح عملائنا. سوف يقوم مقدمو الخدمة ببيع منتج لك فقط. لكن الشريك يهتم في الواقع بك وب...
Paycom
paycom.com
على مدار 25 عامًا، قامت شركة Paycom Software, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:PAYC) بتبسيط الأعمال وحياة موظفيها من خلال تقنية الموارد البشرية وكشوف المرتبات سهلة الاستخدام لتمكين الشفافية من خلال الوصول المباشر إلى بياناتهم. وبفضل حلها الأول في الصناعة، Beti®، يقوم الموظفون الآن بإعدا...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Rippling
rippling.com
تمنح Rippling الشركات مكانًا واحدًا لإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية على مستوى العالم. فهو يجمع جميع أنظمة القوى العاملة التي عادة ما تكون منتشرة عبر الشركة، مثل الرواتب والنفقات والمزايا وأجهزة الكمبيوتر. لأول مرة على الإطلاق، يمكنك إدارة وأتمتة كل جزء من دورة حياة الموظف...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks عبارة عن نظام أساسي للمحاسبة والفواتير عبر الإنترنت يوفر لك الوقت، ويعمل على تشغيل المشرف تلقائيًا، ويحافظ على تنظيم كتبك ويجعل عملك يبدو احترافيًا. تعتقد FreshBooks أن حفظ السجلات المالية يجب أن يكون سهلاً وسريعًا، ولكنه لا يزال مفصلاً بما يكفي لإرضاء المحاسب الخاص بك. جرب FreshBooks مجا...
Mercury
mercury.com
ميركوري هو الخدمات المصرفية* للشركات الناشئة. ابدأ بالأساسيات المصرفية مثل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المجانية المؤمنة من قبل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC)، ثم قم بالتوسع باستخدام بطاقات الائتمان وديون المشاريع وحسابات إدارة الخزانة والمزيد - كل ذلك بثقة. تم تصميم Mercury باستخدام اختص...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® هو حل شامل للموارد البشرية مصمم مع مراعاة البساطة. مع التكنولوجيا التي تنمو وتتغير مع عملك، تمتلك Paychex المزيج الصحيح من حلول الأعمال المبتكرة والدعم المخصص لمساعدتك في تحقيق أهدافك، أينما كان عملك.• قم بتعيين الموظفين ودفع أجورهم وإدارتهم والاحتفاظ بهم بثقة احصل على دعم من ذوي الخ...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense هو حل رائد لإدارة السفر والمصروفات، وقد ساعد الشركات على تبسيط سفريات الشركات وأتمتة تقارير النفقات والتحكم الكامل في الإنفاق. لقد قمنا في المقام الأول ببناء البرنامج لخفض الإنفاق الزائد من مصدره، وتقليل التدخل اليدوي، ومنع انتهاكات السياسة والمطالبات الاحتيالية، وتقديم رؤى حول الإنفا...
Deskera
deskera.com
Deskera عبارة عن منصة متكاملة حائزة على جوائز تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع بشكل أسرع باستخدام أدوات أقل. من المتاجر الصغيرة إلى مصانع التصنيع، تستخدم مئات الآلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة Deskera لإدارة المحاسبة والمخزون وكشوف المرتبات والمبيعات وأتمتة التسويق.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الخاصة بقطاع التوظيف. تعتمد أكثر من 10000 شركة على منصة Bullhorn السحابية لدعم عمليات التوظيف لديها من البداية إلى النهاية. يقع المقر الرئيسي لشركة Bullhorn في بوسطن، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم، ويديرها مؤسسها وتوظف أكثر من 1000 شخص على مستوى...
Qonto
qonto.com
بفضل منتج مبتكر وخدمة عملاء عالية الاستجابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وأسعار واضحة، أصبحت Qonto الشركة الأوروبية الرائدة في فئتها. ابدأ باستخدام حساب أعمال قوي لجميع احتياجاتك المصرفية اليومية. - أرقام IBAN المحلية (🇫🇷 رقم IBAN الفرنسي / 🇩🇪 رقم IBAN الألماني / 🇮🇹 رقم IBAN الإيطالي / 🇪...
Bill.com
bill.com
Bill.com هو مزود للبرامج السحابية التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. تعمل منصة Bill.com على ربط الشركات بمورديها وعملائها لمساعدتهم على إدارة تدفقاتهم النقدية الداخلة والخارجة. ومن بين أهم المنافسين Tipalti وYayPay. يتعاون موقع Bill.com مع أكبر المؤس...
Scribble Maps
scribblemaps.com
من السهل استخدام حلول تصور نظم المعلومات الجغرافية وخرائط الويب عبر الإنترنت. قم بإضافة تعليقات توضيحية إلى الخرائط ومناطق الرسم وتصفية البيانات وتحليل البيانات وتحسين المسار والمزيد. رائعة للفرق التي تحتاج إلى إدارة وإنشاء الكثير من الخرائط. يؤدي منحنى التعلم المنخفض إلى جلب رقمنة الخرائط إلى جميع ...
Ramp
ramp.com
Ramp هي المنصة النهائية لفرق التمويل الحديثة. بدءًا من بطاقات الشركات وبرامج إدارة النفقات وحتى دفع الفواتير وإدارة البائعين، يعد Ramp هو الحل الشامل المصمم لأتمتة العمليات المالية وبناء أعمال تجارية أكثر صحة. لقد تحولت أكثر من 25000 شركة - بما في ذلك Shopify وZola وOpendoor وGlossier - إلى Ramp لتو...
Pleo
pleo.io
تعرف على Pleo، حل الإنفاق الرائد في أوروبا والذي يعمل على تبسيط النفقات لكل فرد في الشركة. امنح موظفيك بطاقة شركة ذكية لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ونسيان مطاردة الإيصالات المفقودة. احصل على رؤية للنفقات في الوقت الفعلي، واشعر بالتحكم في إنفاقك وخفض تكلفة المشرف لديك بفضل إدارة النفقات الآلية وا...
Navan
navan.com
Navan هو الحل الشامل الذي يجعل السفر سهلاً حتى تتمكن من التركيز على التواجد هناك، وليس الوصول إلى هناك. قل وداعًا لقضاء ساعات على الهاتف في محاولة تغيير رحلتك أو حفظ مجموعات من الإيصالات لإدخال النفقات يدويًا. بدءًا من وكالات التشغيل والفرق المالية إلى مديري السفر والموظفين، يعمل Navan على تمكين الأ...
Dext
dext.com
تجعل Dext المحاسبين والشركات التي تعتني بها أكثر إنتاجية وربحية من خلال البيانات والرؤى الأفضل. اجمع بين البيانات الدقيقة في الوقت الفعلي وأدوات الإنتاجية العملية. قم بتحرير فريقك لقضاء المزيد من الوقت في إضافة القيمة. إعداد الشؤون المالية يمكنك إعداد الأوراق وفرزها ونشرها تلقائيًا باستخدام إعداد مع...
Rydoo
rydoo.com
Rydoo هو حل لإدارة النفقات في الوقت الفعلي يوفر قدرًا أكبر من الراحة والتحكم والامتثال لعملية إعداد تقارير النفقات. يقدم Rydoo تطبيقًا بديهيًا للهاتف المحمول والويب حيث يتمكن الموظفون من إنشاء النفقات وإرسالها والموافقة عليها أثناء التنقل، مع تزويد فرق الشؤون المالية بحل مرن للتحكم بشكل أفضل في الإن...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai هي عبارة عن منصة شاملة للوكالات الإبداعية والرقمية والاستشارات ومقدمي الخدمات المهنية. وهو مصمم لتزويد الشركات بنظرة عامة كاملة وفي الوقت الحقيقي عن أعمالها. قم بتبسيط عمليات عملك ودمج مشاريعك وعملائك وفريقك في منصة واحدة متكاملة وسهلة الاستخدام. بدءًا من العقود والمقترحات وإدارة المشاريع وحت...
TravelPerk
travelperk.com
نحن نجعل حجز رحلات العمل أسهل وأسرع وأرخص ونحافظ على سلامة المسافرين وسعادتهم. والنتيجة هي تجربة حجز وسفر أكثر سلاسة للجميع، مما يمنح الشركات أيضًا كل التحكم الذي تحتاجه. مع TravelPerk، يمكنك توفير ما يصل إلى 30% بفضل مجموعتنا التي لا مثيل لها من خيارات الرحلات والأسعار. يمكنك التخطيط لكل جانب من جو...
BQE Core
bqe.com
تقوم Core بمركزية بيانات المحاسبة والمشروعات الخاصة بشركات الخدمات المهنية على منصة سحابية جميلة واحدة. من خلال الجمع بين أدوات المحاسبة والفوترة وتتبع الوقت والمصروفات وأدوات إدارة المشاريع، يسهل Core إدارة أعمالك بشكل أكثر ربحية. فهو ينظم المعلومات، ويقوم بأتمتة المهام المتكررة، ويسمح لك بقضاء الم...
SalesRabbit
salesrabbit.com
يساعد برنامج SalesRabbit فرق المبيعات الميدانية على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعالج حلولهم جميع نقاط الضعف الرئيسية لمؤسسات المبيعات باستخدام الأدوات الرقمية. ميزات مثل إدارة العملاء المحتملين والمنطقة، وتتبع أداء الممثلين، والعقود الرقمية، وتوليد العملاء المحتملين، والمزيد. كما أنها توفر خدمات إ...
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice هو برنامج قوي وغني بالميزات للفواتير والفواتير مصمم لتبسيط الإدارة المالية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب الأعمال الصغيرة ورجال الأعمال. بفضل أدواته الشاملة وواجهته سهلة الاستخدام، يقدم Moon Invoice تجربة فوترة سلسة مع تبسيط عمليات الفوترة الشاملة لمختلف الصناعات والشركات. إحدى نقاط القو...
Tipalti
tipalti.com
الحل الوحيد لأتمتة عملية الدفع الخاصة بك من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة حساباتك الدائنة بالكامل ومدفوعات الشركاء العالميين وعمليات الشراء باستخدام Tipalti وتخلص من 80% من عبء العمل اليدوي. يمكّنك Tiplati من ضم الموردين والشركاء والموظفين المستقلين بسهولة، وتبسيط إنشاء أوامر الشراء، وتسريع الموافق...
BigTime
bigtime.net
تساعد BigTime شركات الخدمات المهنية على تقليل تكاليف التشغيل، ومواءمة المواهب بسهولة مع المشاريع المناسبة، وتسريع الوقت للحصول على أموال مقابل العمل المكتمل، كل ذلك مع تمكين اتخاذ القرار بشكل أسرع من خلال تقديم المعلومات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. من خلال تبسيط عمليات المشروع، وزيادة استخدام ا...
Momenteo
momenteo.com
Momenteo هو حل سهل الاستخدام مخصص لك. ما عليك سوى متابعة عملك المنجز ونفقاتك ورحلاتك في تقويمنا الجميل والسماح لبرنامجنا المجاني بإنشاء حساباتك.
Spendesk
spendesk.com
Spendesk هو النظام الأساسي الكامل لإدارة الإنفاق الذي يوفر رؤية بنسبة 100% لإنفاق الشركة. مع Spendesk، يمكنك الحصول على حل 7 في 1 يشمل بطاقات الشركات ودفع الفواتير وتسديد النفقات والميزانيات والموافقة وإعداد التقارير والامتثال والمحاسبة المسبقة في حل واحد بسيط وقابل للتطوير. لقد تم تصميم Spendesk، ا...
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...