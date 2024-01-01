Cotera

Cotera

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cotera.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cotera على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cotera is a prescriptive analytics platform that helps you discover how customer behavior predicts growth and retention. Unlike traditional analytics tools, it automatically surfaces the most interesting insights and lets you take action on them, saving hours of analysis and uncertainty.

الموقع الإلكتروني: cotera.co

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