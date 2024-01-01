Cord

Cord

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الموقع الإلكتروني: cordstudio.com

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CordStudio هو بائع تجزئة عبر الإنترنت يقدم ملابس مطبوعة مستوحاة من الطراز القديم ومنتجات جلدية فاخرة وإكسسوارات. بعض النقاط الرئيسية عن الشركة: تأسست CordStudio في عام 2024 ويقع مقرها الرئيسي في الهند. أنها توفر مجموعة واسعة من المنتجات لكل من النساء والرجال، بما في ذلك الفساتين، والقمصان، والقيعان، والتنسيقات، والبذلات، والحقائب، والمحافظ، والأحزمة. تم تصميم الملابس والإكسسوارات داخليًا وتتميز بمزيج من المطبوعات المستوحاة من الطراز القديم والصور الظلية المعاصرة. لدى CordStudio العديد من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء الهند، بما في ذلك جورجاون وحيدر أباد ومومباي ونيودلهي. أنها توفر الشحن في جميع أنحاء العالم ولها رمز خصم 10٪ متاح للعملاء لأول مرة. يبدو أن CordStudio هي علامة تجارية للأزياء تركز على توفير ملابس وإكسسوارات أنيقة وعالية الجودة ذات جمالية عتيقة. يتيح لهم تواجدهم الفعلي عبر الإنترنت والبيع بالتجزئة الوصول إلى العملاء على مستوى العالم.

الموقع الإلكتروني: cordstudio.com

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