Cord عبارة عن مجموعة أدوات لإضافة ميزات تعاون غنية مثل الدردشة والتعليق والإشعارات إلى المنتجات والتطبيقات الرقمية. إنه مصمم لمساعدة المطورين والمصممين وفرق المنتجات على دمج إمكانات التعاون القوية في برامجهم بسرعة وسهولة. النقاط الرئيسية حول الحبل: * SDK الكامل للتعاون: يوفر Cord مجموعة كاملة لتطوير البرامج (SDK) مع مكونات واجهة المستخدم المدمجة مسبقًا وواجهات برمجة التطبيقات والتكاملات لإضافة ميزات التعاون مثل الدردشة ومؤشرات الحضور والتعليقات المترابطة والإشعارات في الوقت الفعلي. * قابلة للتخصيص ومرنة: يمكن تخصيص مكونات واجهة المستخدم الخاصة بـ Cord على نطاق واسع باستخدام CSS لتتناسب مع شكل ومظهر التطبيق المضيف. تسمح واجهات برمجة التطبيقات أيضًا ببناء تجارب تعاون مخصصة للغاية. * تجربة المستخدم الأصلية: يهدف Cord إلى توفير تجربة تعاون أصلية وسلسة داخل التطبيق المضيف، بدلاً من حل خارجي أو مثبت. * آمن وقابل للتطوير: تم تصميم البنية الأساسية لـ Cord مع وضع الأمان وقابلية التوسع في الاعتبار، مع ميزات مثل شهادة SOC 2 لتلبية متطلبات المؤسسة. * حالات الاستخدام عبر الصناعات: يمكن تطبيق Cord على نطاق واسع من حالات الاستخدام، بدءًا من إضافة التعليقات إلى أدوات ذكاء الأعمال، واستبدال دردشة دعم العملاء، ودمج مساعدي الذكاء الاصطناعي في محرري المستندات. * التنفيذ السريع: تم تصميم Cord لتشغيل ميزات التعاون بسرعة، باستخدام تطبيقات تجريبية مفتوحة المصدر ودليل "البدء السريع" لمساعدة المطورين على البدء خلال دقائق. يهدف Cord إلى أن يكون مجموعة أدوات شاملة تمكن فرق المنتج من بناء تجارب تعاون عالية الجودة ومخصصة بسرعة في تطبيقاتهم.

الموقع الإلكتروني: cord.com

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