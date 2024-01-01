إن البحث عن الصور بالذكاء الاصطناعي الخاص بـ Copyseeker عبارة عن أداة متقدمة للبحث العكسي عن الصور، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تعالج الصور بدقة بكسل مثالية لتقديم نتائج دقيقة. تقوم الأداة بأكثر من مجرد التعرف على الصور؛ فهو يفهمها، بدءًا من السياق الأوسع وحتى التفاصيل الدقيقة. وهو مصمم لمساعدة المستخدمين في العثور على المصادر والمراجع والصور ذات الصلة الدقيقة لمدخلاتهم. كما أنه يساعد في ضمان تفرد المحتوى من خلال تحديد التكرارات المحتملة وتصفية المواقع منخفضة الجودة. يمكن أن يساعد هذا في منع انتهاكات حقوق الطبع والنشر والنزاعات القانونية التي قد تنشأ عن الاستخدام غير المسموح به للصور. إحدى الميزات القيمة لهذه الأداة هي قدرتها على المراقبة المستمرة وحماية الأصول المرئية القيمة للمستخدمين، وبالتالي التخفيف من مخاطر سوء الاستخدام. تحتوي الأداة أيضًا على ملحق Chrome مخصص يعزز سهولة الاستخدام. يتطور تطبيق Copyseeker's AI Image Search باستمرار ويتعلم من البيانات، ويقدم تجربة بحث مرئية حديثة تهدف إلى تطوير كل بحث إلى اكتشاف الفرص.

الموقع الإلكتروني: copyseeker.net

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