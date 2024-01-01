قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Copyl عبارة عن منصة برامج أعمال قوية ومرنة، تمكنك من إنشاء برامج الأعمال الخاصة بك دون برمجة. تتكامل إدارة مهام Copyls مع تخطيط الموارد بحيث يمكنك الحجز بسهولة عندما يتم تنفيذ الأمر ومن سيقوم به، على سبيل المثال، صورة الحالة وقائمة الحالة

الموقع الإلكتروني: copyl.com

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