Copyl

Copyl

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: copyl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Copyl على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Copyl عبارة عن منصة برامج أعمال قوية ومرنة، تمكنك من إنشاء برامج الأعمال الخاصة بك دون برمجة. تتكامل إدارة مهام Copyls مع تخطيط الموارد بحيث يمكنك الحجز بسهولة عندما يتم تنفيذ الأمر ومن سيقوم به، على سبيل المثال، صورة الحالة وقائمة الحالة
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: copyl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Copyl. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

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Kagami

kagamierp.com

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Metricsart

metricsart.com

Zeldata

Zeldata

zeldata.com

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

TimeHero

TimeHero

timehero.com

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