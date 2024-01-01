Copia Nonprofits

Copia Nonprofits

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الموقع الإلكتروني: gocopia.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تربط Copia المنظمات غير الربحية بالتبرعات المقدمة من الشركات المحلية. نحن نهدر طعامًا أكثر بثلاث مرات من الأفواه الجائعة التي يجب إطعامها. ليست المشكلة في نقص الغذاء، بل في التوزيع غير الفعال لذلك الغذاء. إن الجوع ليس مشكلة ندرة؛ إنها مشكلة لوجستية. لأول مرة على الإطلاق، يمكننا التبرع بشكل فعال بالأغذية الجاهزة والسريعة التلف لأولئك الذين يحتاجون إليها عندما نكون في أمس الحاجة إليها. Copia هي شركة هادفة للربح قامت ببناء تكنولوجيا تسمح للشركات (على سبيل المثال، شركات إدارة الأغذية مثل Compass Group، وكافيتريات الشركات، والجامعات، والمستشفيات، ومحلات البقالة، ومقدمي الطعام، وما إلى ذلك) بطلب التقاط فائض طعامهم بسهولة، ومطابقته، وتسليمها بأمان إلى المنظمات غير الربحية المحتاجة. مع Copia، يمكن للشركات الشريكة الوصول بسلاسة إلى وفورات ضريبية كبيرة، وتقليل هدر الطعام بشكل كبير من خلال البيانات والتحليلات المتعلقة بالفائض، وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، كل ذلك أثناء إطعام مجتمعهم.

الموقع الإلكتروني: gocopia.com

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