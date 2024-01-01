بدائل - Convictional
Printful
printful.com
إنشاء وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت. حول أفكارك إلى منتجات متميزة تترك انطباعًا دائمًا
DSers
dsers.com
أفضل أداة دروبشيبينغ AliExpress للتجارة الإلكترونية.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation. تم تصميم برنامج الشحن الخاص بنا لتوفير الوقت والمال عند تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية.
Shiprocket
shiprocket.in
أصبح شحن التجارة الإلكترونية سهلاً حل الشحن للتجارة الإلكترونية رقم 1 في الهند، والذي تثق به أكثر من 100 ألف علامة تجارية ورائد أعمال للحصول على أقل أسعار الشحن وأوسع نطاق وأفضل خدمة للعملاء.
Spocket
spocket.co
يتيح لك Spocket البدء بسهولة في دروبشيبينغ أفضل المنتجات من موردي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ابدأ مجانًا واكتشف سبب حصول Spocket على 5 نجوم باستمرار.
Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Shippo
goshippo.com
يعد Shippo أفضل برنامج شحن متعدد شركات النقل لشركات التجارة الإلكترونية. يمكنك العثور على أفضل أسعار الشحن، والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وطباعة ملصقات الشحن، وتتبع تسليم الطرود، والتحقق من العناوين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الشحن أو تطبيق الويب الخاص بنا.
AppDirect
appdirect.com
AppDirect هو تطبيق مجاني قائم على الويب. فهو يتيح لك استخدام تطبيقات الأعمال وإدارتها في موقع واحد بسيط وآمن، ومن أي مكان.
Easyship
easyship.com
الخيار رقم 1 للتجار الذين يحتاجون إلى أقل الأسعار، والتكامل السلس، والأتمتة القوية، وأكبر مجموعة من شركات النقل من برامج الشحن الخاصة بهم. نحن نجعل الشحن سهلا!
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
NuORDER
nuorder.com
تعمل NuORDER على تغيير كيفية تعاون العلامات التجارية وتجار التجزئة للتسوق في الموسم والمجموعات القادمة، والوصول إلى بيانات المنتج في الوقت الفعلي والتخطيط للتشكيلات بشكل مرئي.
Shipturtle
shipturtle.com
حول متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك إلى سوق في دقائق! حقق نموًا بمقدار 10 أضعاف من خلال تأهيل 100 من البائعين وكسب العمولة على مبيعاتهم. أكمل مجموعة منتجاتك وكن رائدًا في الصناعة. المخزون صفر. تكلفة التسويق صفر. رأسا على عقب غير محدود. التثبيت على Shopify Shipturtle موثوق به من قبل أكثر من 1000 سو...
Inventory Source
inventorysource.com
يعد Inventory Source أكبر وأطول مزود لحلول بيانات Dropship في العالم، حيث يربط البائعين مباشرة ببرامج موردي Dropship الخاصة بهم ويسمح للبائعين بإدارة تحديثات كتالوج المنتجات بكفاءة. يقع المقر الرئيسي لـ Inventory Source في جاكسونفيل، فلوريدا، مع وصول عالمي يخدم آلاف العملاء عبر بلدان متعددة عبر العا...
HyperSKU
hypersku.com
نحن نسهل عليك العثور على أفضل منتجات الدروبشيبينغ لبيعها لتحقيق أقصى قدر من الربح، لأننا نقوم بكل العمل الشاق من أجلك. تعلم المزيد هنا!
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج دروبشيبينغ وأتمتة العمليات للتجارة الإلكترونية. توجيه الطلب المتقدم، ومزامنة المخزون.
Tradly
tradly.app
أطلق منتجك دون البناء من الصفر. منشئ بسيط بدون تعليمات برمجية، ومجموعات أدوات التطوير، وتكاملات الطرف الثالث. يقوم المطورون ورجال الأعمال بإطلاق تطبيقات السوق والتجارة باستخدام Tradly. كيف تعمل؟ 1. حدد نموذج العمل 2. قم بتخصيص تصميم الواجهة الأمامية 3. أدخل المعلومات الأساسية للشركة/التطبيق 4. إطلاق...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe هي شركة ناشئة سريعة النمو للغاية، توفر حلول SaaS لشركات وعملاء التجارة الإلكترونية دروبشيبينغ.
Arcadier
arcadier.com
تعد Arcadier شركة إنشاء الأسواق عبر الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، حيث تم إنشاء أكثر من 16000 سوق باستخدام تقنية Arcadier. تعمل حلولنا على تشغيل أسواق B2B وB2C وP2P والمشتريات للمستخدمين في أكثر من 180 دولة. باعتبارنا مزود SaaS للسوق حائز على العديد من الجوائز، فقد جمعت حلولنا النموذجية ذاتية الخد...
Sellr Ecommerce
sellr.com
يتيح لك Sellr إنشاء متجر للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك تصميمه وفتحه بسهولة في دقائق. تتيح لك منصة Sellr إدارة المخزون الخاص بك وصفحات الويب وإنشاء قوائم البريد الإلكتروني للعملاء وقبول المدفوعات والمزيد.
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid هو الحل الأمثل للتجارة الإلكترونية لإطلاق السوق الخاص بك سواء كان ذلك للمشاركة أو بيع المنتجات أو الإيجارات.
BoxFox
boxfox.com
BoxFox هو سوق B2B لتجار التجزئة الصغار لتقييم وبيع مخزونهم الزائد إلى البائعين المعتمدين.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: برنامج السوق للمؤسسين. أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية يمتد إلى ما لا نهاية مع التعليمات البرمجية. Sharetribe هو أسرع منشئ سوق بدون تعليمات برمجية ويمتد إلى ما لا نهاية مع التعليمات البرمجية. يمكنك توفير 90% من الوقت والتكلفة لإنشاء سوق، دون المساس بالتخصيص وقابلية التوسع. - إطلاق السو...
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع...
Shipfusion
shipfusion.com
نحن نقدم لتجار التجزئة حلول الوفاء لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. من خلال مستودعاتنا في شيكاغو ونيويورك وتورنتو، يمكننا تلبية الطلبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي. يتيح برنامجنا المصمم خصيصًا لعملائنا التحكم الكامل في عملية الشحن الخاصة بهم ومراقبة عملية التنفيذ ف...
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship على Amazon وeBay وShopify وBigCommerce وWeebly وEcwid وWooCommerce والعديد من المنصات الأخرى. أو احصل على متجر للتجارة الإلكترونية جاهز للاستخدام!
ShipperHQ
shipperhq.com
حقق التوقعات مع ShipperHQ! تعمل شركة ShipperHQ على تسهيل تخصيص أسعار الشحن والطرق التي تقدمها للعملاء عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في تقليل التخلي عن عربة التسوق، أو خفض تكاليف الشحن، أو تقديم الشحن الدولي (أو كل ما سبق)، تتيح لك ShipperHQ تخصيص عملية الدفع الخاصة بك لتتوافق مع أهداف العمل المحددة لد...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro هي مبادرة StoreHippo تهدف إلى تقديم حلول لوجستية سريعة ومنخفضة التكلفة ومبسطة من خلال توفير خدمات تجميع الشحن لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية.
Sell The Trend
sellthetrend.com
حل دروبشيبينغ متكامل حقًا، يوفر منتجًا فائزًا حقيقيًا واستيراد منتج مبتكر وتلبية الطلب بنقرة واحدة.
Modalyst
modalyst.co
مع Modalyst، لا توجد تكاليف مخزون مسبقة - يمكنك الحصول على ملايين المنتجات عبر أكثر من 40 فئة، بما في ذلك مجموعة مختارة بعناية من الموردين الأمريكيين، وإرسال الطلبات مباشرة إلى عملائك.