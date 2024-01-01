Control Plane

Control Plane

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الموقع الإلكتروني: controlplane.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Control Plane على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعالج Control Plane نقاط الضعف الشائعة، مثل موارد DevOps المحدودة، والعبء الإضافي لإدارة بيئات متعددة، والافتقار إلى إمكانية المراقبة الفعالة من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات العالمية لمراقبة البنية التحتية وتكوينها وإدارتها عبر CSPs (موفرو الخدمة السحابية). باستخدام Control Plane، يركز المهندسون على التعليمات البرمجية، ويتيح المطورون إمكانية التوسع، ويختفي التعقيد السحابي.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: controlplane.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Control Plane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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