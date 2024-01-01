قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعالج Control Plane نقاط الضعف الشائعة، مثل موارد DevOps المحدودة، والعبء الإضافي لإدارة بيئات متعددة، والافتقار إلى إمكانية المراقبة الفعالة من حيث التكلفة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة التطبيقات العالمية لمراقبة البنية التحتية وتكوينها وإدارتها عبر CSPs (موفرو الخدمة السحابية). باستخدام Control Plane، يركز المهندسون على التعليمات البرمجية، ويتيح المطورون إمكانية التوسع، ويختفي التعقيد السحابي.

الموقع الإلكتروني: controlplane.com

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