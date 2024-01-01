بدائل - Control D

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

يقدم DNS Made Easy خدمات إدارة DNS ميسورة التكلفة والتي تتميز بسهولة إدارتها وسرعتها الفائقة. قم بالإعداد في دقائق معدودة واستمتع بنظام DNS المُدار الأسرع والأكثر موثوقية في هذا المجال.

StackPath

StackPath

stackpath.com

StackPath هي شركة أمريكية تقدم منصات الحوسبة الطرفية ومقرها في دالاس، تكساس. ترأس فريقها المؤسس لانس كروسبي، الذي شارك أيضًا في تأسيس شركة SoftLayer Technologies، التي استحوذت عليها شركة IBM في عام 2013.

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

يوفر ClouDNS استضافة DNS مجانية سريعة وآمنة واستضافة DNS متميزة مع شبكة Anycast DNS العالمية.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت ...

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ​​ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة ال...

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

في TierPoint، نلتقي بعملائنا حيث يكونون على طريق التحول الرقمي وتحول تكنولوجيا المعلومات من خلال الريادة في مجال الأمان، وعدم الاعتماد على السحابة، وتقديم الحلول دائمًا لنتائج الأعمال. تعتمد TierPoint على مجموعة شاملة من الخدمات، بدءًا من السحابة العامة إلى الخاصة وحتى السحابية متعددة المستأجرين، وم...

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