Content Snare

Content Snare

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: contentsnare.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Content Snare على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Content Snare الطريقة البسيطة لضم العملاء وجمع المستندات والحصول على الإجابات دون الحاجة إلى الذهاب والإياب الذي لا نهاية له. بديهية وسهلة الاستخدام للغاية، فهي المصدر الوحيد للحقيقة عند جمع المعلومات من العملاء. توقف عن الضياع في البريد الإلكتروني وبوابات العملاء الفوضوية وجداول البيانات المربكة. محبوب من قبل أكثر من 1200 شركة حول العالم، بما في ذلك شركات المحاسبة ووكالات التسويق والخدمات المهنية. إذا كنت بحاجة إلى أن يرسل عملاؤك معلومات إليك، فيمكن أن يساعدك Content Snare.
الفئات:
Business
برنامج بوابة العميل

الموقع الإلكتروني: contentsnare.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Content Snare. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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