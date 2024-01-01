بدائل - Constructor
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنف...
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Elastic Cloud
elastic.co
البحث المؤسسي وإمكانية المراقبة والأمان للسحابة. يمكنك العثور على المعلومات بسرعة وسهولة واكتساب الرؤى وحماية استثمارك التكنولوجي سواء كنت تعمل على Amazon Web Services أو Microsoft Azure أو Google Cloud.
Command E
getcommande.com
بحث كل شيء الخاص بك. يفكر Command E بنفس السرعة التي تفكر بها. تعرف على أحدث وأسرع طريقة للوصول إلى كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي السحابة الخاصة بك.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
nuclia
nuclia.com
قم بتضمين بحث الذكاء الاصطناعي والإجابات العامة لمنتجك. تتيح لك Nuclia API إمكانية البحث بنسبة 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجابات إبداعية من المستندات والنصوص ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وتجنب الهلوسة.
Search.io
search.io
أضف البحث والاكتشاف المدعوم بالتعلم الآلي إلى موقع الويب الخاص بك أو متجر التجارة الإلكترونية أو التطبيق في دقائق. نسخة تجريبية مجانية مستضافة بالكامل لمدة 14 يومًا.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
Glean
glean.com
تعرف على ما تعرفه شركتك على الفور. جلين هو مساعد العمل الذي يتمتع بالحدس. ابحث في جميع تطبيقات شركتك للعثور على ما تحتاجه بالضبط واكتشف الأشياء التي يجب أن تعرفها.
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
بسرعة البرق، وموزعة عالميًا، والبحث كخدمة. Typesense Cloud هو إصدار SaaS المستضاف لمنتجنا مفتوح المصدر.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Searchspring
searchspring.net
قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Akooda
akooda.co
يفتح Akouda Enterprise Search الرؤى من خلال بحث الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسة بأكملها. يتجاوز محرك البحث والتحليلات الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقديم النتائج، ويقدم السياق والتحليل والفهم العميق لمؤسستك. تم تصميم Akouda Enterprise Search للتعامل بسهولة مع مجموعة متنوعة من أنواع البيانات وال...
Conversica
conversica.com
Conversica هي المزود الرائد للذكاء الاصطناعي للمحادثة لفرق الإيرادات. أطلق العنان للإيرادات طوال دورة الحياة باستخدام مساعدي الإيرادات الرقميين.
Onna
onna.com
تقوم Onna بمركزية البيانات من تطبيقاتك المفضلة لتقديم تجربة بحث وإدارة مبسطة ومبسطة، كل ذلك في مكان واحد.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد با...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Site Search 360
sitesearch360.com
بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطر...
Doofinder
doofinder.com
قم بترقية التجارة الإلكترونية الخاصة بك من خلال البحث الذكي في الموقع قم بتوفير نتائج بحث عالية الصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة التسوق لعميلك، مع تحسين مبيعاتك.