منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجارة الإلكترونية ذات الأولوية لديك، ويمكّن فرق التجارة من خلال عناصر التحكم والرؤى لتحقيق نتائج أعمال لا مثيل لها. الصلصة السرية؟ بينما تبدأ الحلول الأخرى بمحركات مطابقة الكلمات الرئيسية مفتوحة المصدر والذكاء الاصطناعي في الأعلى، فإننا الحل الوحيد لاكتشاف المنتج الذي يتمتع بنواة أصلية خاصة تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية. تعمل كل من خوارزميات Constructor المتقدمة والمحولات ونماذج اللغة الكبيرة معًا لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تعمل على فك تشفير الأنماط المعقدة وفهم نية المستخدم. ولهذا السبب لم نخسر أبدًا اختبار A/B عندما يتعلق الأمر بقيادة مقاييس الأعمال المهمة، مثل الإيرادات ومعدل التحويل وهامش الربح. تتحدث نجاحات عملائنا عن نفسها: حققت Grove Collaborative عائد استثمار قدره 20.07 ضعفًا، وشهدت Bonobos زيادة بنسبة 9% في إيرادات البحث مقارنةً بالأدوات القديمة. ولكن لا تأخذ كلمتنا لذلك. اجعلنا نثبت نجاحك حتى قبل توقيع العقد. اختبار المُنشئ على مواقعك أو تطبيقاتك من خلال جدول الإثبات الخاص بنا، وهو تقييم لفرص الإيرادات لمدة 4 أسابيع باستخدام الكتالوج الحقيقي الخاص بك وحركة المرور الحقيقية الخاصة بك. مجانا.

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