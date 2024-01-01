بدائل - consentmanager

CookieHub

cookiehub.com

يعد CookieHub قويًا وغنيًا بالميزات وسهل الاستخدام بشكل لا يصدق. الخدمة عبارة عن حل للموافقة على ملفات تعريف الارتباط متوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) مما يجعل إدارة ملفات تعريف الارتباط سهلة. نحن نطلب موافقة واضحة من كل زائر للموقع، مما يساعدك على البقاء ملتزمًا باللوائح العالمية. يت...