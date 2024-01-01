connpass

connpass

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الموقع الإلكتروني: connpass.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من connpass على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Connpass is a web service where you can easily create, and promote your events. Organizing your community or group, search, and paid events are supported.

الموقع الإلكتروني: connpass.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ connpass. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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