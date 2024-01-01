Confido

Confido

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الموقع الإلكتروني: confidotech.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Confido على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التطبيق النقدي المستقل وإدارة الخصومات لـ CPG. التعرف على الإيرادات وتصنيف الخصومات وتتبع الاتجاهات في ثوانٍ، وليس أيام.

الموقع الإلكتروني: confidotech.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Confido. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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