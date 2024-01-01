Confident LIMS

Confident LIMS

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الموقع الإلكتروني: confidentlims.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Confident LIMS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Confident LIMS هو نظام رائد لإدارة معلومات المختبرات (LIMS) يخدم المختبرات عالية الإنتاجية في الصناعات المنظمة. Confident LIMS عبارة عن نظام أساسي للبرامج كخدمة (SaaS) B2B مع تأثيرات شبكة قوية بين عملاء المختبرات وعملاء الاختبار.

الموقع الإلكتروني: confidentlims.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Confident LIMS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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