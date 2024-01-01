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Confident LIMS هو نظام رائد لإدارة معلومات المختبرات (LIMS) يخدم المختبرات عالية الإنتاجية في الصناعات المنظمة. Confident LIMS عبارة عن نظام أساسي للبرامج كخدمة (SaaS) B2B مع تأثيرات شبكة قوية بين عملاء المختبرات وعملاء الاختبار.

الموقع الإلكتروني: confidentlims.com

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