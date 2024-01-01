يساعد الختام الشركات على تعزيز التعاون وتبسيط سير العمل. استخدم Conclude Link لتوصيل Slack وMicrosoft Teams للدردشة ثنائية الاتجاه، أو استخدم Conclude Workflows لإدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث والمزيد في Slack. 👉 اختتام الرابط: قم بتوصيل Slack وMicrosoft Teams لتحسين التعاون بين الفرق. بفضل المزامنة ثنائية الاتجاه، يمكن للفرق العمل من منصة المراسلة المفضلة لديهم. يمكنك مشاركة الملفات ومزامنتها، وتحرير الرسائل وحذفها، والإشارة إلى الزملاء، وترجمة المحادثات تلقائيًا إلى ما يصل إلى 60 لغة والمزيد. ✓ إرسال واستقبال الرسائل ✓ تحرير وحذف الرسائل ✓ الرسائل المترابطة ✓ @ أذكر زملائك ✓ الترجمة إلى 60 لغة ✓ الرموز التعبيرية (في النص) ✓ تنسيق النص المنسق ✓ مشاركة الملفات ومزامنتها - حالة الشخص (قريبًا) - التفاعلات المتزامنة (قريبًا) قريبًا) 👉 اختتام سير العمل: أحضر مكتب المساعدة الخاص بك إلى Slack. إدارة تذاكر الدعم والمشكلات والحوادث. استخدم عمليات التكامل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتلخيص التذاكر وفتحها تلقائيًا باستخدام قائمة تدعم الترجمة بـ 60 لغة. يفتح كل نشاط جديد قناة Slack مخصصة، بحيث يكون الاتصال منظمًا ومركزًا. بمجرد الانتهاء، تتم أرشفة القناة ولكنها تظل مسجلة بشكل دائم في لوحة المعلومات. يمكن للفرق أيضًا العثور على مقاييس MTTx الرئيسية في علامة تبويب Insights. يتكامل هذا المنتج مع جيرا. بعد تثبيت الختام في مساحة عمل Slack الخاصة بك: ✓ قم بتثبيت تطبيق سير العمل في قناتك المفضلة (على سبيل المثال، #support) ✓ قم بتشغيل التطبيق وإنشاء نشاط جديد (تذكرة أو مشكلة أو حادثة) ✓ أضف بعض التفاصيل، واضبط درجة الخطورة (اختياري) وتعيين مالك ✓ قم بدعوة الفرق أو الأشخاص لعرض قناة النشاط المخصصة ✓ قم بتوصيل التحديثات إلى مختلف أصحاب المصلحة ✓ اختتام الحادث؛ يتم أرشفة المعلومات ولكن يتم الاحتفاظ بها في لوحة المعلومات

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