Compt هو برنامج الرواتب المميز رقم 1 الذي يمكن تخصيصه بالكامل ليناسب احتياجات شركتك، ومتوافق بنسبة 100% مع IRS، وقادر على دعم الفرق العالمية. باستخدام Compt، يمكنك بسهولة تقديم رواتب امتيازات جاهزة ومخصصة تُسعد موظفيك دون العبء الإداري الذي يتطلبه عادةً إدارة برنامج امتيازات الموظفين أو الرواتب. اختر من بين 25 فئة رئيسية للإنفاق (مثل الصحة والعافية، والتعلم والتطوير، والوجبات، والهاتف الخلوي) وادع موظفيك لاستخدام أموالهم، بينما يقوم برنامجنا بإدارة الباقي. يقوم Compt بإبقاء موظفيك على اطلاع منتظم بمعلومات الرصيد والاستخدام الخاصة بهم، ويحافظ على الامتثال الضريبي الكامل، ويضمن أن فريق الموارد البشرية لديك لديه منصة مركزية وسهلة الاستخدام لإدارة الامتيازات التي تكون شاملة ومرنة لاحتياجات عملك الفريدة. بالإضافة إلى رواتب الامتيازات وإمكانيات المكافآت الفورية، تقدم شركة Compt أداة لإدارة النفقات. يمكن للموظفين إرسال النفقات وإرفاق أي وثائق ضرورية في نفس المنصة، مما يجعلها حلاً شاملاً لسداد تكاليف الموظفين. تأسست شركة Compt في يناير 2018 ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ولاية ماساتشوستس. تعرف على المزيد على www.compt.io.

الموقع الإلكتروني: compt.io

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