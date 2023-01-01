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Compound

Compound

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الموقع الإلكتروني: compound.finance

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Compound على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Compound عبارة عن بروتوكول حسابي مستقل لسعر الفائدة مصمم للمطورين لفتح عالم من التطبيقات المالية المفتوحة.

الموقع الإلكتروني: compound.finance

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Compound. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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