Complianz.io هو حل امتثال شامل مصمم لمساعدة مالكي مواقع الويب على التغلب على تعقيدات قوانين الخصوصية، وخاصة اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) في الولايات المتحدة. يقدم Complianz.io أدوات وخدمات لمساعدة مالكي مواقع الويب في تحقيق الالتزام بهذه اللوائح والحفاظ عليه، مما يضمن حماية خصوصية المستخدم وبياناته. دلائل الميزات: * إدارة موافقة ملفات تعريف الارتباط: يوفر Complianz.io أدوات لأصحاب مواقع الويب لإدارة إشعارات وسياسات الموافقة على ملفات تعريف الارتباط بما يتوافق مع اللائحة العامة لحماية البيانات ولوائح الخصوصية الأخرى. يتضمن ذلك لافتات ملفات تعريف الارتباط القابلة للتخصيص، ومسح ملفات تعريف الارتباط، وتسجيل الموافقة. * منشئ سياسة الخصوصية: توفر المنصة منشئ سياسة الخصوصية الذي يساعد مالكي مواقع الويب على إنشاء وتخصيص سياسات الخصوصية المصممة خصيصًا لموقعهم الإلكتروني والمتطلبات القانونية. * اتفاقيات معالجة البيانات (DPAs): تسهل شركة Complianz.io إنشاء اتفاقيات معالجة البيانات وإدارتها بين مالكي مواقع الويب ومقدمي الخدمات الخارجيين، وفقًا لما يقتضيه القانون العام لحماية البيانات (GDPR). * فحص موافقة ملفات تعريف الارتباط: تجري شركة Complianz.io عمليات فحص تلقائية لمواقع الويب لتحديد ملفات تعريف الارتباط وأجهزة التتبع وتصنيفها، مما يساعد مالكي مواقع الويب على فهم استخدام ملفات تعريف الارتباط والتزامات الامتثال. * استهداف الموقع الجغرافي: توفر المنصة استهداف الموقع الجغرافي لعرض لافتات ملفات تعريف الارتباط وإشعارات الخصوصية المخصصة بناءً على موقع الزائر، مما يضمن الامتثال لقوانين الخصوصية المحلية. * لوحة معلومات الامتثال: توفر Complianz.io لوحة معلومات مركزية لأصحاب مواقع الويب لمراقبة حالة امتثالهم وإدارة تفضيلات الموافقة والوصول إلى وثائق الامتثال. * تحديثات منتظمة: تظل المنصة على اطلاع دائم بالتغييرات في لوائح الخصوصية، وتوفر تحديثات وميزات منتظمة لضمان الامتثال المستمر للمتطلبات القانونية المتطورة. * دعم الخبراء: يقدم Complianz.io دعمًا وتوجيهًا من الخبراء لمساعدة مالكي مواقع الويب في حل مشكلات الامتثال والأسئلة واحتياجات التخصيص. بشكل عام، يعد Complianz.io موردًا قيمًا لأصحاب مواقع الويب الذين يسعون إلى التنقل في المشهد المعقد للوائح الخصوصية، وتوفير أدوات شاملة ودعم لتحقيق الامتثال والحفاظ عليه مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) والقوانين الأخرى ذات الصلة.

الموقع الإلكتروني: complianz.io

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