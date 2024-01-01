تقدم Common Sense Machines (CSM) منتجًا للذكاء الاصطناعي يسمح للمستخدمين بإنشاء عوالم متحركة ثلاثية الأبعاد يمكن التحكم فيها وجاهزة لمحركات الألعاب من مدخلات مختلفة مثل الصور الفردية والنص والرسم التخطيطي. يتم استخدامه بشكل شائع من قبل الفنانين ثلاثي الأبعاد، والمطورين، والمصلحين، واستوديوهات الألعاب، والمؤسسات، وهو موجه نحو سير العمل ثلاثي الأبعاد الذي يعمل على الشحن التوربيني. تتكون العوالم ثلاثية الأبعاد التي تم إنشاؤها من شبكات وبقع غاوسية ورسوم متحركة ضمن لوحة قماشية عالمية موحدة. يتضمن ميزات مثل عرض عوالم منمقة مع مدخلات نصية باستخدام محرك عرض قائم على الانتشار. يمكن للمستخدمين تحريك الأصول ثلاثية الأبعاد باستخدام مجموعة من الحركات من مكتبة الرسوم المتحركة المتوفرة أو عن طريق إدخال مطالبات نصية للرسوم المتحركة المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم إنشاء أصول وشخصيات ثلاثية الأبعاد متسقة مع النمط من خلال مطالبات نصية بسيطة. فهو يسهل تطوير الدورة من المفهوم إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد، واختبار المزيد من الأفكار قبل الإنتاج الضخم. تساعد هذه الأداة في إنشاء نماذج أولية سريعة لاختبار أسلوب اللعب من خلال إنشاء دعائم وشخصيات ألعاب ثلاثية الأبعاد بسرعة. اعتمادًا على الاستخدام والاحتياجات، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة واسعة من خيارات الخطة.

الموقع الإلكتروني: csm.ai

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