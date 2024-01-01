بدائل - Commetric

BrandMentions

brandmentions.com

يقوم موقع BrandMentions بالبحث في كل ركن من أركان الإنترنت للعثور على جميع الإشارات التي تشير إليها العلامة التجارية حول أي شخص أو أي شيء. استخدمه لمراقبة العلامات التجارية والوسائط، والتجسس على المنافسين، وإدارة السمعة، والاستماع إلى الويب والتواصل الاجتماعي وغير ذلك الكثير!