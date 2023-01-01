بدائل - Cometly
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
CallRail
callrail.com
تتبع وتحليلات للمكالمات الهاتفية ونماذج الويب. قم بتحسين التسويق الخاص بك وزيادة عائد الاستثمار على الحملات الإعلانية الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) والحملات الإعلانية غير المتصلة بالإنترنت.
Constant Contact
constantcontact.com
شركة Constant Contact, Inc. هي شركة تسويق عبر الإنترنت، يقع مقرها الرئيسي في والثام، ماساتشوستس، ولديها مكاتب إضافية في لوفلاند، كولورادو؛ ونيويورك، نيويورك. تأسست الشركة في عام 1995 وتم بيعها لاحقًا لشركة Endurance International في عام 2015.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - يقوم حل أتمتة الشراكة الرائد عالميًا باكتشاف جميع قنوات الشراكة وإدارتها وحمايتها وتحسينها للوصول إلى نمو هائل حقيقي.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تتضمن إعادة استهداف وحدات البكسل في كل رابط تشاركه. أنشئ روابط قوية تحمل علامات تجارية واحصل على نقرات إضافية بنسبة تصل إلى 34%.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
HoneyStack
hockeystack.com
تحليلات SaaS الشاملة. HockeyStack هي أداة تحليلية SaaS تعمل على توحيد بيانات التسويق والمنتجات والإيرادات والمبيعات للكشف عن الرؤى المخفية، مثل القيمة الدائمة للحملة، أو معدل التراجع لكل قناة تسويقية. لا يوجد إعداد. لا يوجد رمز. حاول مجانا
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai عبارة عن منصة تحليلات تسويقية وإسناد شاملة ومتكاملة عبر صوامع البيانات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع الخصوصية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي. حاول الآن!
Attribution
attributionapp.com
تعمل الإحالة على تتبع المبلغ الذي تنفقه على الإعلانات، والعملاء الذين يأتون من الإعلانات، وما يشترونه منك.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
إثبات عائد الاستثمار. زيادة التحويلات. دفع الإيرادات. قم بتتبع وإسناد كل عميل محتمل عبر الإنترنت وغير متصل إلى الحملة التي تقوده بالضبط.
Demandbase
demandbase.com
برنامج ABM الرائد للشركات المتوسطة في السوق والشركات التي تعمل في مجال B2B. تعرف على المزيد حول شركة التسويق الحقيقية القائمة على الحساب الشامل.
TrackMaven
trackmaven.com
يساعد برنامج التحليلات التسويقية من TrackMaven المسوقين على إثبات عائد الاستثمار وتحسين النتائج على 18 قناة رقمية واجتماعية متكاملة.
Tomi.ai
tomi.ai
Tomi.ai عبارة عن منصة صديقة للخصوصية لزوار موقع الويب ومنصة لتسجيل العملاء المحتملين تتنبأ باحتمالية الشراء والإيرادات المستقبلية لكل زائر لموقع الويب وتحول هذه التوقعات إلى: - جماهير الإعلان والتحويلات الاصطناعية (إشارات تحسين عروض الأسعار الذكية) التي تعمل على زيادة الإيرادات إلى أقصى حد ( وليس ال...
AdRoll
adroll.com
باستخدام برنامج التسويق المعتمد على الذكاء الاصطناعي من AdRoll، يمكنك الحصول على استهداف متطور للجمهور، والمشاركة عبر القنوات، والقياس المتقدم والإسناد، كل ذلك في مكان واحد. أنشئ علامة تجارية يحبها العملاء، وحوّل المزيد من الزوار إلى عملاء، وعزز ولاء العملاء من خلال منصة النمو الخاصة بـ AdRoll.
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
إن Ruler Analytics عبارة عن نظام أساسي لقياس التسويق وإسناده يربط بيانات التسويق والمبيعات والإيرادات والعملاء المنعزلة بما يلي: - توفير عرض مسار كامل لرحلة العميل الخاصة بك - إسناد الإيرادات بدقة على مستوى القناة والحملة والمحتوى والكلمات الرئيسية - إنشاء اللمس المتعدد تقارير الإحالة باستخدام 6 نما...
WhatConverts
whatconverts.com
تتبع الرصاص لوكالات التسويق والعملاء برنامج التتبع وإعداد التقارير الرائد الوحيد الذي يثق به كبار المتخصصين في خدمات الدفع لكل نقرة (PPC) وتحسين محركات البحث (SEO) لزيادة القيمة للعملاء.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Ecomail.app
ecomail.app
Ecomail عبارة عن منصة تسويق عبر البريد الإلكتروني وقنوات متعددة. التواصل بشكل فعال مع العملاء باستخدام البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والفيسبوك. معنا، يمكنك القيام بذلك ببساطة وتلقائية، ولكن مع الرعاية الفردية. استخدم محرر السحب والإفلات الخاص بنا وقم بإنشاء قوالب جميلة وسريعة الاستجابة أ...
Clarivoy
clarivoy.com
تقدم Clarivoy أدوات إسناد وتحليل المبيعات كاملة المسار حتى يتمكن المسوقون من رؤية النتائج الحقيقية لإنفاق حملاتهم. اكتشف سحابة تسويق الوكلاء التي يستخدمها المسوقون المعاصرون مثلك.
OptiMine
optimine.com
OptiMine Insight، منصة قياس التسويق المرنة القائمة على السحابة والتي تقيس الأداء عبر القنوات لجميع قنواتك وإعلاناتك - دون الاتصال بالإنترنت وعلى الإنترنت.
Roivenue
roivenue.com
ROIVENUE عبارة عن مجموعة تحليلات وإسناد وتحسين للتجارة الإلكترونية. فهو يساعد المسوقين على تسريع نمو الإيرادات وزيادة أرباح التسويق من خلال تكامل البيانات وفهم رحلات اللمس المتعدد. وباستخدام نماذج الإحالة المستندة إلى البيانات، فإنه يسمح للمسوقين بتحديد الحملات ذات الأداء الضعيف، ومعالجة القنوات ذات...
Fospha
fospha.com
Fospha هو الحل الرائد في الصناعة الذي يدعم نمو التجارة الإلكترونية المربح. يمثل القياس التسويقي السيئ مشكلة بقيمة 589 مليار دولار، حيث تعزى 60% من الإيرادات بشكل خاطئ إلى منصات غير ملائمة مثل GA ومديري إعلانات القنوات. مع Fospha، أصبح إنفاق ميزانيتك الثمينة على الإعلانات الخاطئة شيئًا من الماضي. يقي...
Openprise
openprisetech.com
Openprise يغذي الثورة في RevOps. يقوم Openprise بأتمتة عمليات RevOps الهامة لكسر الصوامع ومواءمة محترفي المبيعات والتسويق وتقنياتهم لتحقيق نمو هائل. Openprise عبارة عن نظام أساسي واحد بدون تعليمات برمجية يتيح لك تبسيط مجموعة RevTech الخاصة بك، والاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السوق، وتوسيع نطاق العم...
NestAds
nestscale.com
تتبع الإعلانات وإسناد التسويق. تم تصميمه حصريًا لتجار Shopify. يتيح لك NestAds تحليل البيانات الدقيقة من حملاتك الإعلانية والكشف عن رؤى رحلة العميل. اتخذ قرارات مبنية على البيانات بثقة لتحقيق أقصى قدر من عائد النفقات الإعلانية ودفع نمو الأعمال.
InfiniGrow
infinigrow.com
تساعد InfiniGrow فرق التسويق B2B على تحقيق عائد أعلى على الاستثمار من خلال قياس جهود التسويق التي تؤدي إلى نمو الإيرادات والتنبؤ بها وتخطيطها.
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Wizaly
wizaly.com
قم بتحسين عائد الاستثمار لمزيجك التسويقي استنادًا إلى عرضنا المعتمد على البيانات بنسبة 100% لأداء قنواتك التسويقية. أطلق العنان لقوة التحليلات التسويقية في Wizaly.com: تحسين حملاتك التسويقية، وتعظيم عائد الاستثمار، وفهم رحلة العميل. اكتشف رؤى قابلة للتنفيذ واستراتيجيات تعتمد على البيانات لدفع أعمالك...
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات ا...
Veritone
veritone.com
تعمل Veritone Attribute على تحويل إسناد التسويق في البث الإعلامي، باستخدام تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر مقاييس أداء في الوقت الفعلي تقريبًا للإعلانات في جميع تنسيقات البث بما في ذلك المواقع المجدولة وغير المجدولة (القراءات المباشرة، والعروض الترويجية العضوية). تعمل Veritone Attribute على الاس...
Solitics
solitics.com
Solitics عبارة عن منصة مبتكرة لمشاركة العملاء متخصصة في تنشيط الزوار وإشراك العملاء ومجموعة التحليلات الحديثة. تتيح المنصة للعلامات التجارية B2C أتمتة دورة حياة عملائها وتخصيصها وإدارتها بالكامل، وتنفيذ الرؤية الأكثر طموحًا ودفع النمو. مع الالتزام بالتنفيذ السريع (يعيش خلال 45 يومًا!) والابتكار المس...
Madgicx
madgicx.com
Madgicx: تقدم E-com Ad Cloud مجموعة كاملة من الحلول التي تساعد معلني Meta على تحسين جميع مجالات إعلاناتهم - بما في ذلك تتبع Facebook والأتمتة والاستهداف والتصميمات الإبداعية وإدارة الإعلانات.
rampmetrics
rampmetrics.com
rampmetrics هو حل متكامل لتحليلات التسويق خارج الصندوق. يتم دمج تتبع التحويل وإسناد التسويق وتحليلات مسار التحويل بسلاسة دون أي تعليمات برمجية أو إعداد معقد.
Measured
measured.com
تم التصويت لتقنية القياس/التحليلات رقم 1 من قبل AdExchanger وحصلت على جائزة أفضل أداة إحالة من Digiday، وتساعد تقنية Measured العلامات التجارية على النمو من خلال قياس مساهمة الوسائط المتزايدة في نتائج الأداء المرغوبة. من خلال نهج تجريبي شفاف يتعلم دائمًا، تقدم شركة Measured رؤى مستمرة قابلة للتنفيذ ...
LeadsRx
leadsrx.com
LeadsRx عبارة عن منصة SaaS تساعد العلامات التجارية والوكالات على فهم أداء ميزانيات التسويق والحملات التسويقية. يتم تمييز النظام بشكل فريد عن طريق LeadsRx Universal Conversion Tracking Pixel™ وتقنيات الرسم البياني للهوية المضمنة. ويؤدي ذلك إلى الحصول على الخدمة في أيام بدلاً من أشهر، وخرائط رحلة العم...
Rockerbox
rockerbox.com
يعمل Rockerbox على تمكين المسوقين من مرحلة الإطلاق وحتى التوسع، مما يساعدهم على رؤية وتقييم فعالية القناة بسهولة. لقد قمنا ببناء منصتنا للمسوقين الأذكياء لمساعدتهم على الإنفاق والتحليل والقياس والاختبار والتسويق بشكل أكثر ذكاءً. يساعدك Rockerbox على تنفيذ تحسينات أفضل داخل القناة والتوقف عن إهدار ال...
CaliberMind
calibermind.com
باعتبارك قائدًا استراتيجيًا في مجال B2B، فأنت بحاجة إلى أن تكون على دراية بنبض السوق. ولكن مع كل الأدوات التي يستخدمها فريقك، من الصعب ربط النقاط ومعرفة ما إذا كانت رسالتك تلقى صدى لدى الجمهور المناسب في الوقت المناسب. تقوم منصة CaliberMind بتنظيم بياناتك وفهمها بحيث تكون رؤيتك أكثر وضوحًا. بالتأكيد...
TrafficGuard
trafficguard.ai
دع الحملات تزدهر من خلال الحماية من الاحتيال في الإعلانات التي تزيد الإيرادات. يمكنك تحقيق أقصى قدر من الإنفاق الإعلاني والتفوق على المنافسين من خلال الزيارات غير الصالحة الحائزة على جوائز والحماية من الاحتيال الإعلاني، أينما كانت إعلاناتك.
Dreamdata
dreamdata.io
يرتبط التسويق B2B بخط الأنابيب والإيرادات تقوم Dreamdata تلقائيًا باستخراج بيانات الذهاب إلى السوق الخاصة بـ B2B وتنظيفها وتبسيطها لتوفير شفافية كاملة بشأن ما يحفز إيراداتك.
Lifesight
lifesight.io
اجعل كل دولار تسويقي مهمًا - استفد من بياناتك الخاصة باستخدام القياسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تسويقية مثالية. لا حاجة لمحللي البيانات أو العلماء. تتيح منصة Lifesight للمسوقين المعاصرين تحقيق نتائج أكبر من خلال الحصول على ملكية بيانات العملاء، والتخفيف من فقدان المعرفات، وتعزيز تجا...
Attribuly
attribuly.com
إن فهم عملية شراء العملاء لا يمكن أن يكون أسهل الآن. يتتبع Attribully جميع حملاتك التسويقية ويمنحك رؤية الإحالة التي تحقق عائد استثمار أعلى.
LiveRamp
liveramp.com
تمنح منصة تمكين البيانات الخاصة بنا الشركات وشركائها القدرة على الاتصال بالبيانات والتحكم فيها وتنشيطها لتحويل تجارب العملاء وتحقيق نتائج أعمال أكثر قيمة.
Invoca
invoca.com
قم بتسجيل الدخول للوصول إلى منصة الدفع لكل مكالمة الخاصة بشركة Invoca. ينشئ المعلنون حملات تعتمد على الاتصال ويكسب الناشرون المزيد من العمولات مقابل زيادة المكالمات.