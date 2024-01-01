ColorBrewer

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أداة ويب للتوجيه في اختيار أنظمة ألوان الخريطة التصحيحية، بناءً على بحث الدكتورة سينثيا بروير. تم بناؤه وصيانته بواسطة Axis Maps.

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