ColorBrewer

ColorBrewer

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الموقع الإلكتروني: colorbrewer2.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ColorBrewer على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة ويب للتوجيه في اختيار أنظمة ألوان الخريطة التصحيحية، بناءً على بحث الدكتورة سينثيا بروير. تم بناؤه وصيانته بواسطة Axis Maps.

الموقع الإلكتروني: colorbrewer2.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ColorBrewer. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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