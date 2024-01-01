Collectly

Collectly

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الموقع الإلكتروني: collectly.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Collectly على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ارفع مستوى تجربة FinanciaI الخاصة بمريضك. تسريع التدفق النقدي، وتحسين التجربة المالية للمرضى، وتبسيط إعداد فواتير المرضى باستخدام منصة الكل في واحد التي تعمل مع أي سجل صحي إلكتروني/PM

الموقع الإلكتروني: collectly.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Collectly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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