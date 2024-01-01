بدائل - Collaboard

ClickUp

ClickUp

clickup.com

مهمتنا هي جعل العالم أكثر إنتاجية. وللقيام بذلك، أنشأنا تطبيقًا واحدًا ليحل محلها جميعًا - المهام، والمستندات، والأهداف، والدردشة.

Miro

Miro

miro.com

Miro هي منصة السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت التي تمكن الفرق الموزعة من العمل معًا بشكل فعال، بدءًا من تبادل الأفكار باستخدام الملاحظات اللاصقة الرقمية وحتى تخطيط وإدارة سير العمل السريع.

Jamboard

Jamboard

google.com

Jamboard هو نظام سبورة تفاعلية تم تطويره بواسطة Google كجزء من Google Workspace، المعروف سابقًا باسم G Suite. تم الإعلان عنه رسميًا في 25 أكتوبر 2016. ويحتوي على شاشة تعمل باللمس مقاس 55 بوصة بدقة 4K، كما أنه متوافق مع التعاون عبر الإنترنت من خلال الدعم عبر الأنظمة الأساسية من خلال مجموعة مستندات Go...

Lucid

Lucid

lucid.app

إن Lucid هي مجموعة التعاون البصري الوحيدة التي تمنح الفرق القدرة على الانتقال من تصور المستقبل إلى بنائه.

MURAL

MURAL

mural.co

تتيح منصتنا وخدماتنا المهنية للفرق المبتكرة التفكير والتعاون بصريًا لحل المشكلات المهمة. ما عليك سوى كتابة ما يدور في ذهنك على الملاحظات اللاصقة. ثم قم بالتنظيم في القوائم والمخططات الانسيابية والرسوم البيانية والأطر والأساليب والرسومات لتنشيط فريقك ومواءمته.

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

كما لو كان ميرو وأوبسيديان قد أنجبا طفلاً. قم بتنظيم وربط ملاحظاتك الذرية باستخدام طريقة Zettelkasten. شاهد كل أفكارك في مكان واحد وشاركها بسهولة.

Gliffy

Gliffy

gliffy.com

أنشئ مخططات UML ومخططات انسيابية وإطارات سلكية والمزيد. يعمل برنامج الرسم التخطيطي المجاني وأدوات الرسم البياني عبر الإنترنت على تحسين التعاون والتواصل.

Fibery

Fibery

fibery.io

مساحة عمل مرنة بلا حدود لربط جميع عمليات الشركة بدون كود. قم بإنشاء مساحات وربطها معًا ودعوة أعضاء الفريق وافعل شيئًا رائعًا.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة ذاتية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...

Explain Everything

Explain Everything

explaineverything.com

يمكنك التدريس وتقديم الملاحظات وتسجيل مقاطع الفيديو والعمل معًا، كل ذلك في "شرح كل شيء على السبورة البيضاء". بالمقارنة مع الأدوات الأخرى، فإن تطبيق "شرح كل شيء" هو سكين الجيش السويسري لتطبيقات السبورة البيضاء. نظرًا لتعدد استخداماته الفريدة، يتم فتح إمكانيات جديدة للتعبير عن المعرفة، مما يكسر حدود ا...

Creately

Creately

creately.com

برنامج مساحة العمل المرئية للتعاون في تبادل الأفكار والتخطيط والتنفيذ وتحليل المشاريع. التعاون في الوقت الفعلي، واللوحة اللانهائية، وإمكانات الرسم التخطيطي القوية.

Weje

Weje

weje.io

الطريقة الجديدة لجمع أي شيء وتنظيمه ومشاركته على اللوحات الافتراضية عبر الإنترنت بمساعدة منصة التعاون الجماعي المجانية.

Conceptboard

Conceptboard

conceptboard.com

لوحة قماشية لا حصر لها لفريقك بأكمله. اعملوا معًا بشكل مرئي باستخدام السبورة البيضاء التعاونية عبر الإنترنت الخاصة بـ Conceptboard.

Magma

Magma

magma.com

انضم إلى مجتمع يضم أكثر من مليون فنان واستوديوهات يستخدمون Magma لتبادل الأفكار والتفكير من خلال الرسم الرقمي على لوحة قماشية مشتركة في الوقت الفعلي. ابدأ جلسة الرسم التعاوني مباشرةً في متصفحك، دون الحاجة إلى تثبيت أي برنامج.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

Limnu

Limnu

limnu.com

Limnu هي أفضل سبورة بيضاء تعاونية عبر الإنترنت.

Ayoa

Ayoa

ayoa.com

فكر بشكل مختلف، حقق المزيد. Ayoa هو تطبيق شامل لرسم الخرائط الذهنية والسبورة البيضاء والتعاون مصمم لاحتضان الاختلافات ورفع مستوى الإبداع وتحقيق النتائج.

Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Boardmix عبارة عن سبورة معلومات تعاونية عبر الإنترنت تدمج أدوات متنوعة لتعزيز كفاءة الفريق وحرية خيال الفريق

Cacoo

Cacoo

cacoo.com

برنامج رسم تخطيطي عبر الإنترنت لإنشاء المخططات الانسيابية والإطارات السلكية ونماذج UML ومخطط الشبكة ومشاركتها بشكل آمن. أكثر من 2.5 مليون مستخدم. ابدأ بحساب مجاني!

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.

Aha!

Aha!

aha.io

تسجيل الدخول إلى آها الخاص بك! مساحة العمل. لا تملك حسابا حتى الآن؟ قم بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من برنامج خارطة الطريق رقم 1 في العالم.

Klaxoon

Klaxoon

klaxoon.com

قم بإدارة ورش العمل الفعالة بثقة. منصة خالية من المتاعب تربط الفرق للحصول على تجارب ورشة عمل مخصصة ومثمرة.

HuddleIQ

HuddleIQ

huddleiq.com

HuddleIQ عبارة عن سبورة بيضاء عبر الإنترنت تم إعادة تصميمها لتلبية احتياجات اليوم، وتوفر طرقًا لا حصر لها للمشاركة والعرض والتعاون عبر الإنترنت. يمكنك إدارة الاجتماعات وتبادل الأفكار ورسم الخرائط الذهنية ومشاركة المستندات وتقديم العروض التقديمية والفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام مساحة عمل رقمية...

Bluescape

Bluescape

bluescape.com

اجعل اجتماعاتك ورؤيتك تنبض بالحياة. من البداية والعصف الذهني إلى العروض التقديمية والمراجعات، يعد Bluescape هو الحل المناسب للاجتماعات حيث تزدهر الأفكار الإبداعية.

Allo

Allo

allo.io

تعرف على أول مساحة عمل عن بعد. اجعل الجميع على نفس الصفحة، حرفيًا. قل وداعًا للاتصالات النصية المملة. جرّب التواصل المتطور — أكثر تفاعلية وغامرة وممتعة. الطريقة الجديدة للتعاون مع فريقك. السبورة البيضاء ومؤتمرات الفيديو والتوثيق وإدارة المشاريع في مكان واحد.

Stormboard

Stormboard

stormboard.com

العمل بشكل أفضل معًا. استخدم مساحة العمل المشتركة في Stormboard لتوليد المزيد من الأفكار، ثم تحديد أولويات تلك الأفكار وتنظيمها وتحسينها لجعل اجتماعاتك وعصف ذهنك ومشاريعك أكثر إنتاجية وفعالية.

ezTalks

ezTalks

eztalks.com

ezTalks متخصصة في تقديم حلول مؤتمرات الويب ومؤتمرات الفيديو الموثوقة. إنه يوفر برامج سحابية ومحلية مع ميزات قوية مثل الدردشة الصوتية/الفيديو عالية الدقة والرسائل الفورية ومشاركة الشاشة والتسجيل والسبورة البيضاء، وما إلى ذلك. كما أنه يوفر أجهزة مؤتمرات فيديو عالية الجودة مدمجة مع البرامج وتقدم خدمة ب...

LiveWebinar

LiveWebinar

livewebinar.com

معظم برامج الويبينار المتقدمة. قابلة للتخصيص بالكامل وفريدة من نوعها في السوق. جرّب منصة متقدمة للندوات عبر الإنترنت مصممة بالكامل لتناسب عملك.

Sprintbase

Sprintbase

sprintbase.io

Sprintbase عبارة عن منصة تعاون عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة شركة استشارات الابتكار Treehouse Innovation، لتسهيل وتبسيط عملية التفكير التصميمي والابتكار. فهو يساعد الفرق والمؤسسات على العمل معًا لحل المشكلات المعقدة وتطوير أفكار جديدة وإنشاء حلول مبتكرة. توفر Sprintbase إطارًا منظمًا لتوجيه الفرق خ...

Meahana

Meahana

meahana.io

Meahana هي أداة تعاون مرئية تحتوي على أكثر من 30 نوعًا من الأنشطة التي يمكن تخصيصها بسهولة لإنشاء وتسهيل الاجتماعات وورش العمل لتسريع المواءمة وتحسين عملية صنع القرار.

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