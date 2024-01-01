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Cold Tea Collective هي منصة إعلامية جديدة تشارك القصص الحقيقية ووجهات النظر والتجارب للجيل القادم من المغتربين الآسيويين. الفريق متحمس لتزويد المجتمع بمنصة لفهم أنفسهم والتواصل مع العالم من حولهم بشكل أفضل. نحن نقول ذلك من القلب، ونبحث بشكل أعمق عن الحقيقة في كل قصة، ونسعى جاهدين لإنشاء محتوى ومحادثة بأفضل جودة.

الموقع الإلكتروني: coldteacollective.com

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