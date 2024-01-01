CoinPayments هو معالج الدفع بالعملات المشفرة الأول والرائد في جميع أنحاء العالم. مع أكثر من مليون مستخدم وأكثر من 120,000 تاجر مسجل في أكثر من 190 دولة، أصبحت CoinPayments واحدة من أنظمة الدفع متعددة العملات المشفرة الأكثر استخدامًا والمتاحة عبر الإنترنت. منذ عام 2013، قمنا بتطوير بوابة دفع مشفرة كاملة تسمح للتجار بقبول أكثر من 100 عملة مشفرة والاحتفاظ بأكثر من 2000+ عملة بديلة، كل ذلك على منصة واحدة. تعد CoinPayments أكثر بكثير من مجرد معالج دفع بالبيتكوين. إنها بوابة دفع مشفرة كاملة مع حلول مبتكرة مثل: * واجهة نقطة البيع * منشئ فاتورة التشفير * محافظ متعددة التوقيع * خزائن للتخزين طويل الأمد * دعم المحمول وسطح المكتب * رسوم معاملات منخفضة في الصناعة (0.5%) من بين الميزات المتوفرة في CoinPayments، هناك أيضًا أداة تحويل تسمح بتحويل العملات المشفرة بسرعة وكفاءة.

الموقع الإلكتروني: coinpayments.net

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