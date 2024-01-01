CoinJournal

CoinJournal

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الموقع الإلكتروني: coinjournal.net

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CoinJournal هو ناشر عالمي للعملات المشفرة ومنصة مقارنة، حيث ينشر محتوى أخبار العملات المشفرة ومراجعاتها بـ 21 لغة لجمهور سنوي يبلغ 2.8 مليون. تشتهر CoinJournal بإنتاج محتوى عالي الجودة وغير متحيز حول العملات المشفرة وتقنيات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) والتمويل اللامركزي (DeFi) وتقنيات blockchain، مع تغطيتها الإخبارية وأبحاثها وتحليلاتها التي تستشهد بها وسائل الإعلام العالمية مثل New York Times وBusiness Insider وForbes وBloomberg وEntrepreneur.com و. تك كرانش.

الموقع الإلكتروني: coinjournal.net

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