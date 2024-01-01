بدائل - Cognician
Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
نحن نساعد مديري العملاء وفرق نجاح العملاء مثل فريقك ليس فقط على معرفة أفضل الممارسات التي تدفع نجاح العملاء ولكن أيضًا كيفية تطبيقها لحل التحديات اليومية الحقيقية التي يواجهها متخصصو نجاح العملاء أثناء عملهم مع عملائهم. من خلال برامج SuccessCOACHING التعليمية، يمكنك الوصول إلى مسارات التعلم المنسقة ...