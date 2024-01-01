CoffeeAI

CoffeeAI

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الموقع الإلكتروني: get-coffee.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CoffeeAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رسائل توعية فورية ومخصصة للغاية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي 💌. أرسل رسائل بريد إلكتروني مستهدفة ورسائل LinkedIn فريدة من نوعها مثل الشخص الذي يستقبلها. على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: get-coffee.ai

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