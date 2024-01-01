CodiumAI

CodiumAI

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الموقع الإلكتروني: codium.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodiumAI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إنشاء اختبارات ذات معنى للمطورين المشغولين باستخدام CodiumAI، يمكنك الحصول على اختبارات غير تافهة (وتافهة أيضًا!) مقترحة مباشرة داخل IDE الخاص بك، حتى تتمكن من البرمجة بذكاء وإنشاء المزيد من القيمة والبقاء واثقًا عند الدفع. الكود، كما قصدته.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: codium.ai

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BrowserStack

BrowserStack

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Hotjar

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Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

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testproject.io

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userzoom.com

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Google AI Studio

aistudio.google.com

Microsoft Lists

Microsoft Lists

lists.live.com

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Workrede

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