Codio

Codio

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الموقع الإلكتروني: medicodio.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Codio على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعد شركة Medicodio Inc في طليعة الشركات التي أحدثت ثورة في صناعة الترميز الطبي من خلال مساعد الترميز الطبي المتطور الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، CODIO. تساعد تقنيتنا المبتكرة الأفراد والمؤسسات في زيادة الكفاءة والإيرادات مع تقليل الأخطاء ورفض المطالبات ووقت الاستجابة والنفقات في سير عمل الترميز الطبي. من خلال أتمتة سير العمل وتسريع اختيار الكود، يمكّن CODIO المبرمجين الطبيين من تقليل وقت تنفيذ الترميز وتقليل الأخطاء في الترميز، وبالتالي تعزيز دقة الكود. تعمل تقنية برامج AI/ML الخاصة بنا على تشغيل CODIO، الذي يقترح الرموز الطبية من خلال قراءة المعلومات الديموغرافية للمريض من أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية وملاحظات/مخططات الطبيب. باستخدام CODIO، يمكننا تحسين كفاءة سير العمل بنسبة تصل إلى 85% وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 45%. نحن نقدم مجموعة شاملة من الميزات، بما في ذلك وظيفة البحث عن رمز CPT/ICD، ولوحات المعلومات التفصيلية، وفحوصات تحرير NCCI، وتكامل API السلس، وإدخال الرسوم تلقائيًا. CODIO هو الحل الأمثل لمرافق الرعاية الصحية وشركات إدارة دورة الإيرادات والمبرمجين الطبيين الذين يسعون إلى تحسين سير عمل الترميز وتسريع دورات الدفع مع تخفيف مخاطر التدقيق باستخدام أحدث التقنيات والبروتوكولات. نحن ندعوك لتحديد موعد عرض توضيحي مع فريقنا لتجربة مستقبل الترميز الطبي مع CODIO.

الموقع الإلكتروني: medicodio.com

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