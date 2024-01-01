CodiBot

CodiBot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: codibot.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodiBot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Empower your business with CodiBot, the bleeding-edge AI chatbot solution designed to enhance customer support and engagement. Tailor-made for small and medium-sized enterprises (SMEs), CodiBot offers seamless integration, easy customization, and efficient automation. Elevate your customer service, streamline inquiries, and boost customer satisfaction with CodiBot.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: codibot.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CodiBot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Brevo

Brevo

brevo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

Smartsupp

Smartsupp

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Recruitee

Recruitee

recruitee.com

Seam AI

Seam AI

getseam.ai

InsertChat

InsertChat

insertchat.com

Codar.io

Codar.io

codar.io

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