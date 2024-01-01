CodeWP

CodeWP

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الموقع الإلكتروني: codewp.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CodeWP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CodeWP هو منشئ أكواد AI مصمم خصيصًا لـ WordPress. فهو يسمح للمطورين بإنشاء مقتطفات برمجية PHP وJavaScript وWooCommerce وWordPress من خلال مطالبات اللغة الطبيعية. يهدف CodeWP إلى تحسين سير عمل تطوير WordPress من خلال التخلص من عمليات البحث المملة والتجربة والخطأ. تتعلم المنصة باستمرار وتحسن أجيال الأكواد بناءً على أمثلة WordPress الواقعية.

الموقع الإلكتروني: codewp.ai

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